トータル30名様に抽選で当たる!インスタグラム写真投稿キャンペーン!



ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『THULE(スーリー)』ブランドの公式インスタグラムアカウント(@zett̲thule)にて、2023年7月13日(木)から2023年8月31日(木)の期間中、お持ちのTHULE BAGの写真にハッシュタグ【#THULEBAGFANS】と【@zett̲thule】のタグを付けて投稿していただいた方の中から抽選で合計30名様にTHULEオリジナルグッズ(⾮売品)をプレゼントするキャンペーンを実施中です。









公式インスタグラム @zett_thule

https://www.instagram.com/zett_thule/



キャンペーン投稿はコチラ

https://www.instagram.com/p/CuoaNHGL9h5/







【キャンペーン概要】



■キャンペーン期間■

2023年7月13日(木)~2023年8月31日(木)

※キャンペーンは予告なく会期が変更となる場合がございます。



■応募方法■

1. Instagramにログインして公式Instagramアカウント【@zett_thule】 をフォローしてください。

https://www.instagram.com/zett_thule/



2.お持ちのTHULE BAGを撮影した写真に、ハッシュタグ 【#THULEBAGFANS】と【@zett_thule】のタグを付けて投稿してください。ハッシュタグは、大文字小文字どちらでもOKです。半角でご入力ください。





*アカウントを「公開」にした状態で投稿してください。

*お一人様何回でもご応募いただけます。

*過去に投稿した写真を再投稿してもOK!



■プレゼント■

トータル30名様に抽選でTHULEオリジナルグッズ(非売品)をプレゼント!

折りたたみ傘、スリムサーモステンレスボトル、折畳みエコバッグ、モバイルチャージャー等からいずれかひとつ。



■当選連絡とプレゼント発送について■

・Instagramダイレクトメッセージにて当選のご案内をいたします。

・賞品の発送は日本国内に限ります。



■その他■

応募規約ならびに注意事項については、下記URLご参照ください。

Instagramキャンペーン投稿 https://www.instagram.com/p/CuoaNHGL9h5/

ブランドサイトNEWSページ https://zett.jp/thule/news/2023/07/21/16307/



THULEブランド公式サイト

https://zett.jp/thule/



SHOP IN SHOP

西武池袋本店本館8階(南B11)

東京都豊島区南池袋1-28-1

Tel:03-5949-5947

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/



公式インスタグラム @zett_thule

https://www.instagram.com/zett_thule/







【THULEについて】

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。ThuleはThule Group最大のブランドです。

消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett.jp/thule/



お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、夏坂、寺田

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/







