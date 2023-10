[株式会社コメリ]

~コメリパワー四街道店にて11月25日(土)開催!



ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」を通し地域のライフラインとして、地元のプロを応援する株式会社コメリ(所在地:新潟県 新潟市、代表取締役社長:捧 雄一郎)は、2023年11月25日(土)、コメリパワー四街道店(千葉県四街道市)にて、コメリ×レック×全日本プロレスのコラボイベントを開催いたします。





この度、レック様および全日本プロレス様とコメリのコラボイベントを開催いたします。コメリパワー四街道店にてお買い物をしていただき、当社のコメリのアプリをダウンロード、マイストア登録していただいた方300名様をプロレスイベントにご招待いたします。その他にも各種イベントをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。皆様のご来店をお待ちしております。



◆開催日時

場所:コメリパワー四街道店 駐車場

〒284-0016 千葉県 四街道市 もねの里1-10-2

日時:2023年11月25日(土) 13:00~16:00

【優先入場】12:00~ イス席 先着200名

【一般入場】12:30~ 立見席 先着100名



◆イベントスケジュール

1.プロレスイベント(13:00~15:30)

第1試合 石川修司選手・安齊勇馬選手 VS 大森北斗選手・しゃちほこBOY選手

第2試合 斉藤レイ選手・斉藤ジュン選手・長井満也選手

VS のはしたろう選手・JACKY"FUNKY"KAMEI選手・菊タロー選手

第3試合 青柳優馬選手・青柳亮生選手・ライジング HAYATO選手

VS 宮原健斗選手・ブラックめんそーれ選手・井上凌選手

(実況アナウンス:辻よしなり氏)



2.撮影会・サイン会(15:30~16:00)

・青柳優馬選手・青柳亮生選手 撮影会

※抽選で50組

当日お渡しする入場券(整理券)にて発表いたします。

・宮原健斗選手 サイン会

※イベント当日に全日本プロレスのグッズご購入が条件となります。



3.【同時開催】メーカー様による商品展示・実演販売(10:00~12:00、13:00~16:00)

参加企業

■ケルヒャージャパン様 高圧洗浄機 展示・実演会

■ホンマ製作所様 サウナ・薪ストーブ 展示・実演会

■イチネンアクセス様 ポータブル電源 展示・実演会

■コメリ UBERMANN(高圧洗浄機・電動工具)展示・実演会

(場所:コメリパワー四街道店正面入口前)



※雨天時は、やむを得ずイベント内容を変更、また入場人数、座席数を制限する場合があります。

※当日の混雑状況などによって入場制限をする場合があります。

※荒天時・その他事由により直前に中止となる場合がございます。

※怪我・その他の理由により、ゲスト・出場選手が変更となる場合がございます。

※試合・撮影会・サイン会の時間は目安となり、当日の状況により前後する場合がございます。

※メーカー様や商品内容は変更する場合がございます。



◆観戦条件

2023年11月11日(土)~11月25日(土)の期間中、下記の条件を満たしたお客様。

イベント当日にコメリのアプリ画面とお買い上げレシートを会場入口でご提示ください。

レシート1枚につき2名様まで観戦できます。未就学児は膝上にて観戦をお願いいたします。

※複数レシートの合算でも条件達成となります。



1.優先入場 イス席(先着200名様)

1.コメリのアプリをダウンロードし、お気に入りの店舗をマイストアに登録

2.コメリパワー四街道店で税込2,000円以上お買い上げいただいたレシートのご提示

※優先入場のみ、イベント当日11:00~整理券を配布いたします。

2.一般入場 立見席(先着100名様)

1.コメリのアプリをダウンロードし、お気に入りの店舗をマイストアに登録

2.コメリパワー四街道店で税込1,000円以上お買い上げいただいたレシートのご提示



【コメリのアプリダウンロードはこちら】

URL:https://www.komeri.com/contents/appli/all/

【イベントポスターはこちら】

https://prtimes.jp/a/?f=d79052-318-1f170c5845ea3a051656cde334b4695b.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-15:16)