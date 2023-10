[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



NetEase Gamesが開発・運営する『Identity V 第五人格』における日本最大規模のリーグ「2023年第五人格秋季IJL」を10月21日に開催します。夏季IJLの優勝チームZETA DIVISION、そしてSCARZ、REJECT、FENNEL、FAV gaming、AXIZ WAVE、Arneb with WoG、合計7つのプロチームが新たなシーズンの戦いに臨みます。



(左から右順番:ZETA DIVISION、SCARZ、REJECT、FENNEL、FAV gaming、AXIZ WAVE、Arneb with WoG)



IJLプロリーグ秋シーズン、初週から白熱した戦いを繰り広げていました。



レギュラーシーズンの試合形式は2回総当たり戦(ポイント制)で、各戦隊はBO3方式で12試合行います。今シーズンからキャラクター「オペラ歌手」が登場し、試合の勝敗に大きな影響を与えました。

初週の試合を経て、現在のランキングは以下になります。

1位:SCARZ

2位:REJECT

3位:Arneb with WoG

4位:ZETA DIVISION

5位:FENNEL

※ FAV gaming、AXIZ WAVEは今週の試合がございません。

残り6週間のレギュラーシーズンの試合結果によって、ランキングが変動し続けます。最終ランキング上位1位~6位のチームはプレイオフ進出枠を獲得できます。





<秋季IJL試合スケジュール>

レギュラーシーズン:10月21日~12月10日 毎週土曜日&日曜日(11月25日、11月26日を除く)

プレイオフ:12月22日~12月24日



プレイオフは12月22日~12月24日、クリスマスイブでチャンピオン誕生予定

今まで三連覇を達成したZETA DIVISION、今シーズンも有力な優勝候補と見なされています。決勝戦は12月24日に開催する予定、選手たちにとって王座を目指す激戦が繰り広げられるクリスマスイブになります。



■第五人格IJLについて



「Identity V Japan League」はプロチームが集まる日本地域における最高レベルの第五人格公式大会です。

AXIZ WAVE、Arneb with WoG、FAV gaming、FENNEL、REJECT、SCARZ、ZETA DIVISION7つのトップレベルのプロチームが参加しています。

「Identity V Japan League」は毎年二回開催し、2022年の総インプレッション数は10億を超えています。



■第五人格公式SNS



第五人格IJL公式サイト

https://www.identityv.jp/IJLleague/

第五人格e-sports事務所Twitter

https://twitter.com/IdentityVChamp

第五人格公式Twitter

https://twitter.com/IdentityVJP

第五人格公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCo5pHsgk0RaUek1ORd0PyXA

第五人格e-sports事務所TikTok

https://vt.tiktok.com/ZSdVJxGt1/



■NetEase Gamesについて



NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門であるNetEase Gamesは、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲームIPを提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。



NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、カナダのBad Brain、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。



詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。



ソーシャルメディアでフォローする:

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NetEaseGames_JP









企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-13:16)