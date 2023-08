[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年8月30日、岡山県岡山市「外部専門人材活用に係る支援業務」に係る複業人材を登用する事業において、即戦力の戦略マネージャー2名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・データ利活用戦略マネージャー/寺岡 亮 氏

・DX推進戦略マネージャー/片桐 新之介 氏







※本日開催した委嘱状交付式の様子(右から岡山市政策局 岩井 美千子 氏、岡山市長 大森 雅夫 氏、データ利活用戦略マネージャー 寺岡 亮 氏、Another works代表取締役 大林 尚朝、岡山市政策局 榎並 義忠 氏)

※片桐氏は所用により欠席



本事業の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。





そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。2023年7月に岡山市より「外部専門人材活用に係る支援業務」を受託し、データ利活用やDXを推進すべく2職種の複業人材を募集しました。





Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-okayama-okayama





外部専門人材活用に係る支援業務の概要





岡山市では複業クラウド for Publicを活用し、データ利活用戦略マネージャー、DX推進戦略マネージャーの2職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、岡山市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用される戦略マネージャーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年3月末までの約8ヶ月間で、テレワークと月1回程度の岡山市役所での活動をとおして、岡山市の課題解決に向けてサポートする予定です。





岡山市長 大森 雅夫 様







岡山市では、令和2年度より、外部のDXや広報、プロモーションなどの専門家の方を戦略マネージャーとして迎え、その知見やノウハウに基づくアドバイスをいただき、各種課題の解決に役立てています。



現在、教育DX・脱炭素・広報動画・戦略的広報活動の各分野の戦略マネージャーの皆さんには、昨年度に引き続きご活躍していただいており、このたび、新たにデータ利活用の専門家の寺岡さん、DXの専門家の片桐さんを、戦略マネージャーとして迎えました。



民間で培った知見やノウハウは、本市の職員が各種課題の解決に取り組むうえで、必ず役に立つと思いますので、お二人には、持てる力を存分に発揮し、職員と力を合わせて課題解決に尽力していただくことを期待します。





株式会社Another works 代表取締役 大林 尚朝







地域に最前線で向き合う行政現場では、加速する労働力人口の減少や未曾有の災害への対応など時代の急速な変化に応じて今までにない新しい行政課題がとめどなく発出しています。これらの社会課題に"複業"という文脈で向き合い続けているのが、我々、株式会社Another worksです。



行政の民間人材を複業登用するという官民の新時代の人材流動化の形が、社会課題を解決する一助となると信じ、この取り組みを全国へ推進しています。



この度、岡山市さまの「外部専門人材活用に係る支援業務」においてご一緒できますこと、大変光栄に嬉しく存じます。これまで全国100自治体以上をご支援してきた知見・経験を本取り組みに活かし、岡山市職員の皆様、採用された2名の戦略マネージャーの皆様と共に行政課題の解決に尽力いたします。



登用人材のプロフィール





・データ利活用戦略マネージャー

寺岡 亮 氏



大学卒業後、経済産業省に入省し、中小企業白書や経済財政白書などデータ分析業務に従事。海外留学を経て転職後、データサイエンスの道に転向。IBMなどで複数プロジェクトを経験したのち、現職ではデータサイエンスを中心に分析面からマーケティング・営業の高度化を図るためのプロジェクトをリード。公共・民間でのデータ分析経験をもとに、他自治体でのデータ活用の支援経験があり、本プロジェクトで活かしていきたいと考えています。



コメント

国や民間企業での経験を活かしつつ、岡山市の発展に貢献していければと考えています。





・DX推進戦略マネージャー

片桐 新之介 氏/株式会社ふるらぶ



大手百貨店の食品営業、経営企画部システム担当を経験、その後奈良市まちづくりタウンマネージャーとして地域活性化、商店街振興を経験。さらにIT会社取締役や食品輸入企業などの経験を通じ、現在関西で食・農・地方の複合的な課題解決を考えるコンサルティング業を主な事業とする。自治体のふるさと納税・シティプロモーションを手掛ける企業でも代表を務め、15を超える自治体でDX推進等各種政策のアドバイザーを経験。



コメント

DXは現場業務の理解および分析と、今後あるべき姿をいかに明確に描くか、そしてその姿に向かっていかに組織が統一した考え方を持てるかが重要です。大手企業やまちづくりなどで培った経験をこの岡山市で活かし、DX推進を支援してまいりたいと思います。



岡山県岡山市 概要







岡山市は、中四国の交通のクロスポイントに位置し、水と緑に恵まれ、安全・安心で快適な生活環境と質の高い都市機能のどちらも享受できる都市であり、政令指定都市として発展を遂げています。また、市民と行政が一体となって取り組む岡山市の都市づくりの象徴として、未来への躍動感、力強さと健康、白桃に代表される農産物などを、岡山固有の歴史文化に由来する「桃太郎」に重ね合わせ、「桃太郎のまち岡山」を掲げています。





住所:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

自治体HP:https://www.city.okayama.jp/



「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/



