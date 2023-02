[アドビ株式会社]

~猫への愛を込めた写真や動画をTwitter/Instagramで2月22日~3月21日まで募集~



アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:神谷 知信、以下 アドビ)は、昨年に引き続き、2月22日の「猫の日」を記念して、2023年2月22日(水)から2023年3月21日(火)の期間で、猫をテーマとした作品をTwitterとInstagram上で投稿する「#アドビにゃん フォト/ムービー/猫大喜利コンテスト」を実施いたします。





今年は、写真部門と動画部門に加えて、新しく猫大喜利部門が加わりました。写真部門と動画部門には、それぞれ最優秀賞、優秀賞、猫大喜利部門では優秀賞を設けています。猫への愛があふれる作品を投稿した入賞者には、猫好きにはたまらないペティオの猫グッズ「けりぐるみ」をはじめ、豪華賞品を進呈いたします。



アドビはユーザーの皆様が楽しみながらクリエイティビティを発揮できる機会を提供しています。今年も多くの皆様から猫愛とクリエイティビティに溢れる作品のご応募をお待ちしております。





【「#アドビにゃん フォト/ムービー/猫大喜利コンテスト」概要】



期間:2023年2月22日(水) ~ 2023年3月21日(火)



募集内容:猫をテーマとした写真や動画作品を募集いたします。たくさんの猫愛を盛り込んだ作品の投稿をお待ちしています。



コンテスト参加方法:Adobe Creative Cloudの公式Twitter(@creativecloudjp)かInstagram(@adobecreativecloudjp)アカウントをフォローし、#アドビにゃん、#写真部門 or #動画部門 or #猫大喜利部門 の2つのハッシュタグをつけて作品を投稿して下さい。非公開のアカウントまたは、投稿にハッシュタグが付いていない場合、応募対象外となりますのでご注意ください。



賞品:ご応募いただいた方の中から、作品を選定し受賞者には賞品をお送りいたします。



写真部門

・最優秀賞(1名):Amazonギフト券10万円

・優秀賞(2名):Amazonギフト券5万円



動画部門

・最優秀賞(1名):Amazonギフト券10万円

・優秀賞(2名):Amazonギフト券5万円



猫大喜利部門

・優秀賞(5名):Amazonギフト券3万円



Petio賞

・ペティオ猫グッツ詰め合わせ(2万円相当)



※写真は商品の一部イメージとなります。実際のグッツとは異なる可能性がございます。



参加賞(30名)

・ペティオ けりぐるみ エビ



※写真は商品の一部イメージとなります。実際のグッツとは異なる可能性がございます。

※参加賞の当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。発送は、4月中旬ごろを予定しています。





審査員(写真部門):







Ryosuke Miyoshi さん



保護猫写真家、滋賀県大津市出身。

11億人超の評価データから選ばれる2020東京カメラ部10選の1人。趣味の写真を活かし、保護猫の魅力を写真で伝え続け、今やSNS総フォロワー数約15万人に上る人気のフォトグラファー。



Twitter: https://twitter.com/ryostory1124cat

Instagram: https://www.instagram.com/ryostory1124/







山本正義 さん



福祉業を経て写真家に転身。

二本足で立つ猫の姿を「立ち猫」と名づけ、テレビやイギリスTIMES紙などのメディアに紹介される。岩合光昭アサヒカメラコンテスト入選2回。今年も猫との距離を感じる写真を見せていただけるのがとても楽しみです。





Twitter: https://twitter.com/nekoiroiro

Instagram: https://www.instagram.com/tachineko.ym/

HP: https://tachineko.net







審査員(動画部門):





響介 さん



猫マスター兼作編曲家。猫のためにマンション買って猫のために注文住宅で一軒家建てた謎の男。



著書『下僕の恩返し』『猫を飼うのをすすめない11の理由』

猫ブログ「リュックと愉快な仲間たち(https://rikkusora.com/rikku/)」を毎日投稿中



Twitter: https://twitter.com/HOMEALONe_ksk

Instagram: https://www.instagram.com/rikkufamily/









中川ちさ(無重力猫ミルコのお家)さん



「無重力猫ミルコのお家」のアカウント名で5匹の猫との暮らしをTwitterやInstagramなどのSNSで発信。写真集『無重力猫とびっきりミルコ』(徳間書店)、『無重力猫、ミルコ』(宝島社)を出版。自宅はDYIで猫仕様に変えている。



Twitter: https://twitter.com/ccchisa76/

Instagram: https://www.instagram.com/ccchisa76/

YouTube: https://www.youtube.com/c/ccchisa76/





審査員(猫大喜利部門):







林家たい平さん



武蔵野美術大学卒業後、林家こん平に入門。

第58回芸術選奨文部科学大臣新人賞など数多くの賞を受賞。全国での落語会、テレビ、ラジオ等で幅広く活躍している。

保護猫4匹を飼っている。



Twitter: https://twitter.com/taiheihayashiya

Blog: https://ameblo.jp/tai-hey/

HP: https://www.hayashiya-taihei.com/index.html





ご協力企業・アカウント:

ペティオ 様



株式会社ペティオは『ペットと人が幸せに暮らせる社会の創造』を目指して、「衣・食・住・遊」、うちのコに関わる全ての生活シーンに合わせたアイテムの企画・開発から製造・販売まで行っており、現在では3,500をも超えるアイテムを取り揃えています。

その他、うちのコとの毎日がもっと楽しく、快適になるwebコンテンツの発信やSNSを通してキャンペーンも実施しています。



▼ペティオSNS・HP

Twitter: https://twitter.com/petio_official

Instagram: https://www.instagram.com/petio_/

Facebook: https://www.facebook.com/PetioOffical

公式HP: https://www.petio.com/

Online Shop: https://www.petio.com/pshop/





入賞作品の発表は3月末を予定しております。発表はアドビ クリエイティブ クラウドのTwitterアカウント@creativecloudjpならびにFacebookアカウント@AdobeCreativeCloudJapan.jp にてお知らせいたします。



本コンテストの詳細は下記のブログよりご確認ください。

URL:https://blog.adobe.com/jp/publish/2023/02/17/cc-cat-photo-movie-oogiri-contest-2023



【ワークショップについて】

コンテスト期間中、猫の撮影についてのポイントや製品の詳しい説明をInstagramのライブ配信にて実施します。



<動画編>

日時:3月10日(金) 20:00 - 21:30

講師:中川ちさ(無重力猫ミルコのお家) さん(動画部門審査員)

内容:猫の動画撮影についてのポイントやAdobe Premiere Pro及びAdobe Premiere Rushでの編集方法



■「アドビ」について

アドビは、「世界を動かすデジタル体験を」をミッションとして、3つのクラウドソリューションで、優れた顧客体験を提供できるよう企業・個人のお客様を支援しています。Creative Cloud( https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html )は、写真、デザイン、ビデオ、web、UXなどのための20以上の デスクトップアプリやモバイルアプリ、サービスを提供しています。Document Cloud( https://www.adobe.com/jp/documentcloud.html )では、デジタル文書の作成、編集、共有、スキャン、署名が簡単にでき、デバイスに関わらず文書のやり取りと共同作業が安全に行えます。Experience Cloud( https://business.adobe.com/jp/products/adobe-experience-cloud-products.html )は、コンテンツ管理、パーソナライゼーション、データ分析、コマースに対し、顧客ロイヤルティおよび企業の長期的な成功を推進する優れた顧客体験の提供を支援しています。これら製品、サービスの多くで、アドビの人工知能(AI)と機械学習のプラットフォームであるAdobe Sensei( https://www.adobe.com/jp/sensei.html )を活用しています。



アドビ株式会社は米Adobe Inc.の日本法人です。日本市場においては、人々の創造性を解放するデジタルトランスフォーメーションを推進するため、「心、おどる、デジタル」というビジョンのもと、心にひびく、社会がつながる、幸せなデジタル社会の実現を目指します。



アドビに関する詳細な情報は、webサイト( https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html )をご覧ください。



