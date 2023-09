[サンエックス株式会社]



サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「すみっコぐらし」より「ふとした瞬間のすみっコ」をテーマとした新アイテムを2023年10月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売します。



『ふとした瞬間のすみっコ』テーマ





ティータイムでほっとしているしろくま。

しあわせそうにつまみぐいをしているねこ。

おひるねして夢をみているぺんぎん?

ころもをまぶしているとんかつ。夜空をみあげるとかげ。



それぞれのふとした瞬間のすみっコたちをあつめたデザインです。



△アイテム一例





商品ラインナップ(一部)





・シークレットメモ(各220円※税込):全6種、・文2種丁合40枚

どれが入っているか開けてからのお楽しみ! まるで絵本のようなブック型♪





・B6SPノート(各462円※税込):全2種

キラキラ ラメ入り表紙☆





・レターセット(440円※税込)

便せん封筒 4種丁合♪





・ポケット付ペンポーチ(1,870円※税込):合皮製・表面メッシュポケット付・内ポケット付





・フラットポーチ(各1,078円※税込):全5種・合皮製

それぞれのふとした瞬間のすみっコたちをあつめたフラットポーチができました





・アクリル付マルチトレイ(1,320円※税込)

マグカップや小物も置けちゃうマルチトレイが新登場♪





・アクリルスタンドコレクション(各825円※税込):全6種

・シークレットプチすみっコマスコット(各880円※税込):全6種

やわらかな色合いのフロッキーがかわいい♪ それぞれのふとした瞬間をマスコットにしました♪









■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。



▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/



映画すみっコぐらし 第3弾も今年公開予定!





『映画すみっコぐらし』第3弾『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』が11月3日(金・祝)に公開決定!

新キャラクター「くま工場長」も登場します。

特報映像や、ナレーションや監督、脚本のみなさんからのコメントは、映画すみっコぐらし公式サイトからご覧いただけます。

『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』公式サイト▽

https://sumikkogurashi-movie.com/



△『映画 すみっコぐらしツギハギ工場のふしぎなコ』ティザービジュアル







