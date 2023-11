[DAC]

このたび、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)のグループ会社であるI-DAC(Thailand) Co., Ltd.(以下 I-DAC)は、CRM 領域に強みを持つデジタルエージェンシーTangible Solutions Company Limited(本社:タイ バンコク、CEO:Russell Conrad、以下 TS)と合弁会社Audience IQ Asia Co,. Ltd.(以下 Audience IQ Asia)を設立しました。これによりDACは、CRM(Customer Relationship Management)領域の対応力を強化し、タイおよび東南アジアの企業DX推進に貢献してまいります。





近年、東南アジアにおける企業DXは急速に進んでおり、それに伴い、サービスや製品のキャンペーン企画・実行、生活者とのエンゲージメント向上を図る上で重要な役割を果たすCRMの需要が高まっています。特にタイにおいては、CRM関連ソフトウェア市場の年平均成長率は11.56%と大きな成長が見込まれています。(※1)TSは2016年より「Audience IQ」(※2)というブランド名でタイで事業を展開してきたデジタルエージェンシーであり、CRM領域に強みを持っています。タイ内外の多様なクライアントとの実績を有し、2021年から開始したI-DACとの協業においてもクライアントサービスでの大きなシナジーが認められたため、このたび合弁会社Audience IQ Asiaを設立し、ともにさらなる事業強化・拡大を目指すこととなりました。



■新会社概要

社名 : Audience IQ Asia Co,. Ltd. (Audience IQ)

代表者 : Russell Conrad, CEO

所在地 : 14F Sindhorn Building Tower II, 130-132, Wireless Road, Lumphini,

Pathum Wan, Bangkok Thailand

設立 : 2023年10月(2023年11月営業開始)

事業内容 : CRM事業、メディア事業、テック事業



新会社Audience IQ ASIAでは、CRMを戦略立案から実施までサポートする「CRM事業」、CRM戦略に沿ったデジタル広告関連業務を担う「メディア事業」、CRMを支えるプラットフォームの設計や導入支援を行う「テック事業」を展開します。これにより、DACのアジア拠点においてSalesForceやClevertapなどのCRM関連プラットフォームやCDP、MAなどのソリューション導入のコンサルティングから運用まで、企業の効果的なデジタルマーケティングのためのトータルサービスをワンストップで提供することが可能となります。



今後もDACは、株式会社博報堂と共同で立ち上げたアジア太平洋地域における戦略ネットワーク「H+」(※3)の枠組みも活かし、東南アジアにおける企業のマーケティングDX推進サポートに、より一層注力してまいります。





(※1)statista : https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/customer-relationship-management-software/thailand

(※2)https://www.audience-iq.com/

(※3)https://www.hplus.digital/



以 上



<会社概要>

■ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 https://www.dac.co.jp/

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大し、デジタルマーケティング市場の形成と成長を牽引してまいりました。

現在は、デジタル広告の豊富な知見や経験、高度な技術開発力、媒体社・プラットフォーマー・テクノロジーパートナー等との強固な関係性を活かし、企業のデータ活用、各種プロモーション、マーケティング基盤の開発・構築をはじめとする、総合的なデジタルマーケティングサービスをグローバルに提供しています。

今後もDACは、"Empowering the digital future デジタルの未来に、もっと力を。" というミッションのもと、広告やマーケティングの新しい形の創造をリードし、新たな価値を社会へ提供し続けていきます。



代表者 : 代表取締役 社長執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 1996年12月

事業内容 : メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業



本件についてのお問い合わせ先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

戦略統括本部広報担当 E-mail:ir_inf@dac.co.jp



当社コーポレートサイト掲載先

https://www.dac.co.jp/press/2023/20231101_AudienceIQ



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-17:16)