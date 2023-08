[まくら株式会社]

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社(千葉県柏市、代表:河元智行)は、オンライン上で枕診断を行っていただくことで、AIが70万通りの中から、あなたに「合う枕」をパーソナライズして提案する「THE PILLOW」(27,500円)に、新たに月額1,480円で「THE PILLOW」が体感・快眠できる「サブスクプラン」を追加し、2023年8月1日より受付開始しました。

THE PILLOW: https://pillow.jp/







「THE PILLOW(ザ ピロー)」は、オンライン上で枕診断を行っていただくことで、AIが70万通りの中から、あなたに「合う枕」をパーソナライズしてご提案。世界でたった一つ、あなただけに最適化された枕をお届けすることができるサービスです。



新たに登場した「THE PILLOW サブスクプラン」は、THE PILLOW(27,500円)が月額1,480円、1日あたり50円でご利用いただける眠り放題プランです。



一般的に枕の購入時には、「本当に自分に合うだろうか」「失敗したくない」といった不安が伴います。AIがあなたにぴったりな“合う枕“を自動提案する THE PILLOW ですが、そういった不安をできるだけ取り除き、THE PILLOW を安心してお使いいただけるよう、サブスクリプションプランをご用意しました。



「サブスクプラン」は、THE PILLOW オフィシャルサイトにて注文受付を行っています。

注文時「サブスクプラン」か「購入プラン」のどちらかをお選びいただくことができます。



「THE PILLOW サブスクプラン」

毎月、1,480円をお支払いいただくことにより、THE PILLOWをご利用いただくことができます。



「THE PILLOW 購入プラン」

27,500円を一括でお支払いいただくことにより、THE PILLOWをご利用いただくことができます。



なお「THE PILLOW サブスクプラン」のお申し込みは、下記の THE PILLOW オフィシャルサイトより受付となっており、2023年8月1日より受付を開始します。



THE PILLOW オフィシャルサイト

https://pillow.jp/





「THE PILLOW サブスクプラン」詳細







「THE PILLOW サブスクプラン」は、毎月1,480円(税込)をお支払いいただくことにより、THE PILLOWをご利用いただくことができるプランです。

また、ご注文時にマイページ登録をしていただくことにより、ご自身でサブスクリプション内容の確認や変更、解約が可能となっています。



なお、サブスクプランでのご注文後、次の3つの選択が可能です。



1.月額1,480円で継続的にお支払いいただく

サブスクプラン継続期間内は、THE PILLOWのご利用が可能です。また、メンテナンス、枕素材の容量の微調整など、THE PILLOWをずっと快適にお使いいただけるよう、THE PILLOWコンシェルジュがサポートします。



2.月額1,480円のサブスクプランから、一括購入に切り替える

月額支払いのサブスクプランから、一括購入に切り替えをすることが可能です。一括購入の代金27,500円から、サブスクプランでお支払いいただいた金額を差し引いた金額で購入することができます。(例:サブスクプランで3ヶ月ご使用の場合、1,480円×3ヶ月=4,440円を27,500円から差し引いた、23,060円で購入可能です)



3.月額1,480円のサブスクプランを解約する

サブスクプランを解約することにより、THE PILLOWのご使用を終了することができます。解約の際は、マイページでの解約手続きの上、お使いの枕をご返送いただきます。最低利用制限や解約制限はありません。



なお「THE PILLOW サブスクプラン」は、THE PILLOWをご利用いただく対価として、月額1,480円をお支払いいただくもので、定期的な物品の送付やサービス提供を前提としたものではありません。また、「THE PILLOW サブスクプラン」は、分割払いや割賦販売等の購入プランではありません。そのため、サブスクプランの解約時は「THE PILLOW」の返却が必要となります。





枕のサブスク「THE PILLOW サブスクプラン」のメリット





1.1,480円からはじめられる、THE PILLOWでの快眠生活

27,500円のTHE PILLOWが、1,480円のご負担で今すぐお使いいただけます。経済的・費用的負担を軽減することができます。



2.いつでも、いつまでも、安心して安眠

THE PILLOWは、永久メンテナンス&永久サポートを行っています。枕のメンテナンスや枕素材の容量の微調整などのサポートも、いつでも、いつまでも行います。



3.ライフスタイルや体型の変化にも対応

THE PILLOWの優れたカスタマイズ性能により、いつまでも最善・最適な枕をご使用いただくことができます。



4.いつも眠り慣れた寝室環境で「合う枕」を体感することができる

枕は、いつも寝慣れたお布団でひとりでゆっくりと試さないと、合うか合わないかは分かりません。THE PILLOWは、いつも寝慣れたご自宅のお布団で、ひとりでゆっくりと睡眠を体感していただくことができます。





枕のサブスク、導入の背景







「この枕は、本当に自分に合うだろうか」

「枕選びで失敗したくない」

「何の枕を買ったらいいのか分からない」

私たちは「合う枕」がほしいだけなのに、「合う枕」になかなか出逢うことができない。枕選びは本当に難しいものです。

そこで、私たちはオンライン上で枕診断を行っていただくことで、AIが70万通りの中から、お客さまに「合う枕」をパーソナライズしてご提案する「THE PILLOW」を開発、リリースをしました。

私たちの強みである「20年間の枕選び」のノウハウが詰まったTHE PILLOW。

私たちはTHE PILLOWをお客さまに自信を持ってお届けしています。

「合う枕」のご提供と、合わない場合でもカスタマイズ・微調整をすることにより「合わせる」ことができると考えています。

しかしながら「THE PILLOW」の販売価格は、27,500円となっており、比較的高級・高価な枕に分類されます。

そのような中でも、ぜひ、いつも眠り慣れた寝室環境でTHE PILLOWをお使いいただき、安眠・快眠を体感していただきたい。

そこで、皆さまにもっと身近に、もっと手軽に、THE PILLOWをお試しいただけるよう、サブスクプランをご用意させていただきました。

また、サブスクリプションでよくある「最低利用制限」や「解約制限」を撤廃。いつでも自由に、安心して、お使いいただけるようサービス設計をしています。

それは私たちの自信の表れです。

「THE PILLOWでよりよい眠りを手に入れていただきたい」

ぜひ、THE PILLOWサブスクプランでTHE PILLOWをご体感ください。





「ずっと、そっと、あなたのそばに」をサービスで体現する。







THE PILLOWのコンセプトは「ずっと、そっと、あなたのそばに。」

従来の枕の販売において、お客さまと私たちは「枕を売って終わりの関係性」でした。

THE PILLOWでは、ずっと、そっと、あなたのそばに寄り添うというコンセプトのもと、「枕を売って終わりの関係性」から、「枕を売ってからはじまる関係性」を構築したいと考えました。

「THE PILLOW サブスクプラン」は、枕がお手元に届いてから私たちとの関係性がスタートします。

いつでも、いつまでも「合う枕」をご提供し、よく眠れる毎日をお届けしたい。

「ずっと、そっと、あなたのそばに」をサービスで体現したい。

そんな想いを込めて、枕のサブスクプランを設計しました。





今後の展開について







「THE PILLOW サブスクプラン」は、さらに進化し、枕のDX化を推進していきます。

今後、オンラインでの「寝ごこち定期診断」をリリースする予定です。この寝ごこち定期診断は、THE PILLOWの寝心地や使用感の質問にご回答いただくと、AIが眠り評価やアドバイスを自動的に行うというサービスです。

万が一、THE PILLOWが合っていないと診断された場合は、ポケットごとの素材容量の調整方法や形状の調整などをAIがアドバイスさせていただきます。

また、定期診断データは随時フィードバックされ、診断アルゴリズムを常にアップデートしていく仕様になっています。

THE PILLOWの診断アルゴリズムは、常に進化を重ね、常に最適な枕をご提案していきます。

「THE PILLOW サブスクプラン」では、この「寝ごこち定期診断」を利用することができるようになります。





サービス概要





■サービス名:THE PILLOW サブスクプラン

・THE PILLOW オフィシャルサイト https://pillow.jp/



■価格

・月額1,480円(税込)



■解約

・制限なし。最低利用制限・解約による違約金はありません。





THE PILLOW 商品概要





THE PILLOWの商品概要につきましては、商品リリース時のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000010285.html





会社概要





■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007 (代表)

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■事業内容

1.直営のオンラインショップ9店舗を通じた一般小売り販売

2.枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

3.オリジナル商品の企画・製造

4.枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

5.オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等







