[株式会社サイバーセキュリティクラウド]

グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド(本社:東京都品川区、代表取締役社長 兼CEO:小池 敏弘、以下「当社」)が開発・提供するパブリッククラウドWAF自動運用サービス『WafCharm』の導入ユーザー数が1,000ユーザーを突破したことをお知らせいたします。







クラウド化が急速に進む中、アマゾン ウェブ サービス(以下 AWS), Microsoft Azure, Google Cloudといったパブリッククラウドを導入・利用する企業の数も年々増加傾向にあります。



当社は「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」の経営理念のもと、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud で提供されているWAFであるAWS WAF、Azure WAF、Google Cloud Armorの自動運用を実現する『WafCharm』を開発・提供しています。



大手企業から中小企業まで業種業界を問わず多くの企業様にご導入・ご利用いただき、日本国内のみならず全世界で導入ユーザー数1,000ユーザーを突破することができました。今後も皆様のWebサイトを守りながら、より使いやすいサービス・サポート体制を追求し、多くの企業の方々のお役に立てるよう努めて参ります。



■パブリッククラウドWAF自動運用サービス 『WafCharm』について

パブリッククラウドWAF自動運用サービス『WafCharm(ワフチャーム)』は、パブリッククラウドで提供されているWAFを「ビッグデータ」の活用で自動運用することが可能な導入ユーザー数:国内No.1※1のサービスです。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudの3大クラウドプラットフォーム※2に対応しております。



累計導入サイト数・導入社数で国内No.1※3の実績を持つクラウド型WAF『攻撃遮断くん』で培った累計:2.3兆件以上のビッグデータを活用し、お客様ごとに最適なルールを適用します。従来セキュリティ担当者が手動で実施していた複雑なルール設定や更新業務はすべて『WafCharm』に任せることができるので、運用工数削減に貢献します。サイバー脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus(サイホルス)”により最新の脅威にもいち早く対応し、国内有数のシグネチャカスタマイズのノウハウを基にしたテクニカルサポート※4も合わせて提供しています。



『WafCharm』サービスサイト:https://www.wafcharm.com/jp



■『WafCharm』の主な特徴

1. 最適なルールを自動適用

WafCharmが自動で最適なルールを適用するので、ルール作りはすべてWafCharmにお任せ。

カスタマイズや新規でルールの作成が必要な場合も、サポートで対応。



2. 初期費用0円、月額5,000円~利用可能

初期費用なしで月額5,000円~手軽に利用可能。コストを抑えながらも強固で効率的なパブリッククラウドの

WAF運用を実現。



3. 数ステップで簡単導入

専用機器設置やDNS 切り替えなど不要。導入は簡単で即時利用可能。



4. 24時間365日の日本語サポート

国産メーカーならではの日本語による技術サポートで、誤検知や新規脆弱性もすぐに対応可能。

(※エントリープランは、サポート時間に制限あり)



※1 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2020年7月期_実績調査

※2 出典:Canalys "Canalys Newsroom- Global cloud services spend hits record US$49.4 billion in Q3 2021"

※3 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年10月期_実績調査

※4 一部プランのみ対象となります



■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて

住所 : 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階

代表者 : 代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘

設立 : 2010年8月

URL : https://www.cscloud.co.jp



サイバーセキュリティクラウドは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用した、Webアプリケーションのセキュリティサービス、及び脆弱性情報収集・管理ツールといったハッカー対策サービスを提供しています。これからも私たちはWAFを中心としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーディングカンパニーの1つとして、情報革命の推進に貢献してまいります。



主な展開サービス:

- クラウド型WAF『攻撃遮断くん』:https://www.shadan-kun.com

- パブリッククラウドWAFの自動運用サービス『WafCharm』:https://www.wafcharm.com

- 改竄検知機能を搭載した『WafCharm for AWS Marketplace』:https://www.wafcharm.com/jp/aws-mp

- 厳選されたAWS WAF用のルールセット『Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF』:

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=baeac351-6b7c-429d-bb20-7709f11783b2

- 脆弱性情報収集・管理サービス『SIDfm』:https://sid-fm.com



