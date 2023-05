[インターモード川辺]

2021年春より、ヴォーンが深く称賛するコーヒーショップに敬意を表してキュレーションを行うシリーズ「コーヒータイム ウィズ ヴォーン」





カフェ雑貨ブランド「コーヒータイム ウィズ ヴォーン」の2023年新作コラボグッズは「小川珈琲」「コーヒーロン」。



●コーヒータイム ウィズ ヴォーン × 小川珈琲

深いコーヒーのルーツをもつ京都において、1952年から現在に至るまで美しい文化を育み、敬意を払われてきたのが小川珈琲です。

近年では空間や歴史にこだわった新しい空間を創造し、コーヒーに関わる全てのスタッフを珈琲職人として育てています。



今回ご紹介する小川珈琲 堺町錦店とOGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢は、時代に合わせて場所と扱うコーヒーの哲学を育んできた小川珈琲の、現代における集大成とも言える二つの店舗です。

ネルドリップで味わうエシカルコーヒーを歴史ある町家で楽しむ堺町錦店、コーヒーの淹れ方を体験できるという現代的な試みを空間化した下北沢店。

その場所の歴史や文化を敬いつつ新たな提案を積み重ねる小川珈琲の世界を是非お楽しみください。



小川珈琲 堺町錦店











〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × 小川珈琲 堺町錦店〉

オガワコーヒーハンカチ ¥1,650(税込)





OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢







〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢〉

オガワコーヒーバッグ ¥4,950(税込)





〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢〉

オガワコーヒーハンカチ ¥1,650(税込)





〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢〉

オガワコーヒーハンカチ ¥1,650(税込)







●コーヒータイム ウィズ ヴォーン × コーヒーロン

東京は変化の激しい都市で、常に新しい動きやトレンドが生まれていきます。

そんな東京の中心部である四ツ谷駅のすぐ近くに、モダニズム建築で有名な建築家の高橋靗一氏と弟子の池田勝也氏が手がけた喫茶店「コーヒーロン」があります。

ロンに足を踏み入れた瞬間、昭和にタイムスリップしたよう。



コーヒーロンに来たら、名物のタマゴサンドは欠かせません。

ネルドリップで滝れる、濃厚な味わいのコーヒーとの相性は抜群です。









〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × コーヒーロン〉

ロン ハンカチ ¥1,650(税込)





〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × コーヒーロン〉

ロン ハンカチ 各¥1,650(税込)





〈コーヒータイム ウィズ ヴォーン × コーヒーロン〉

ロン バッグ ¥4,950(税込)





ヴォーン氏について

コーヒーの街、オーストラリアのメルボルン出身。

10年以上にわたり日本一のカフェ愛好家として、日々多くのカフェを訪れ、様々なメディアやイベントを通じ、特別な目線をもって光を当ててきました。

どんな活動においても、新しいものと古いもの、両者への敬意を表しています。





●COFFEE TIME WITH VAUGHAN Instagram:@coffee_twv

https://www.instagram.com/coffee_twv/



●COFFEE TIME WITH VAUGHAN Official Web Site

https://www.coffee-twv.com/



--



●発売:川辺株式会社

発売時期 :2023年5月下旬より順次発売

販売場所:百貨店・専門店ハンカチ売り場



