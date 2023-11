[文響社]

株式会社文響社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:山本周嗣)は、株式会社リクルート(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:北村吉弘、以下 リクルート)とコラボレーションし、働くことの意味や仕事についての考え方をクイズ形式で学べる冊子「うんこドリル はたらく」を公開いたしました。



生きていく上で仕事は欠かせないものです。リクルートでは個人と企業をつなぎ、より多くの選択肢を提供することで「まだ、ここにない、出会い。」をこれまで実現して参りました。



「うんこドリル はたらく」は、私たちが生きていく上で欠かせない「働く」とはどういうことか、もっと多くの子どもたちに知ってほしいという想いから、累計1000万部を突破し小学生に圧倒的な認知を誇る「うんこドリル」シリーズとリクルートがコラボして制作した冊子となります。



冊子の内容はクイズ形式で全5問。うんこドリルの人気キャラクター・うんこ先生が子どもたちに、将来の夢ややりたい仕事があるか問いかける場面からはじまります。



クイズの設問や選択肢には、うんこドリルでおなじみの「うんこ」というキーワードやイラストが散りばめられており、子どもの興味関心を強く惹きつけます。うんこねことうんこいぬに仕事とは何かと問いかけたり、働くうえで大切な考え方を教えるシーンの描写をつうじて、仕事に正解はない(正解が変わり続ける)ことや、夢中になれると仕事がとても楽しくなること、そのためには新しい出会いを大切にしてほしいこと、夢中になって仕事をすれば自分もまわりの人も幸せになることなど、生きていく上で欠かせない仕事についての考え方が、クスッと笑いながら学べる仕組みになっています。





クイズに答えたあと設問ごとに設けられた、うんこ先生による教えもポイント。クイズの答えだけでなく、なぜそうなのかという理由や、その具体例などもていねいに説明されています。ここを読むことで「働く」ということをより深く学べるようになっています。



冊子の巻末には、昔と今の仕事や働き方の変化を紹介するコンテンツが。電話の回線をつなぐ電話交換手や時間を知らせる時報係といった仕事は技術や産業の発展とともになくなり、YouTuberやインフルエンサー、プロンプトエンジニアなどはインターネットやSNS、生成AIといった新しい技術の登場によりあらたに生まれた仕事となります。また、昔は家族や近くにいる人たちなど少ない人数で仕事をしていましたが、車や列車が生まれ、人がたくさん集まれるようになるといろんな会社ができ、人が集まって働く場ができました。今ではインターネットなどにより、違う場所にいても世界中の人と一緒に働けるようになるなど、働き方もまた時代とともに大きく変化しています。このページでは未来にはどんな仕事ができて、どんな働き方になっているかを子どもたちが想像して自分のアイデアを書き込めるようになっています。この答え合わせは10年後に・・!



私たちが生きていく上で欠かせない「働く」とはどういうことか、もっと多くの子どもたちに知ってほしいという想いから、累計1000万部を突破し小学生に圧倒的な認知を誇る「うんこドリル」シリーズとリクルートがコラボして制作した冊子「うんこドリル はたらく」。今後は小学校などへの無償配布を検討しています。



私たちはこれからも、子どもたちが健康で豊かな人生を送ることができるよう「生きていく上で大切な学び」を伝える事業を展開してまいります。



※冊子のストーリーやクイズの内容、うんこ先生による教えは、リクルートが大切にする以下の価値観が反映されています。



新しい価値の創造/ Wow the World

世界中があっと驚く未来のあたりまえを創りたい。遊び心を忘れずに、常識を疑うことから始めればいい。良質な失敗から学び、徹底的にこだわり、変わり続けることを楽しもう。

個の尊重/ Bet on Passion

すべては好奇心から始まる。一人ひとりの好奇心が、抑えられない情熱を生み、その違いが価値を創る。すべての偉業は、個人の突拍子もないアイデアと、データや事実が結び付いたときに始まるのだ。私たちは、情熱に投資する。

社会への貢献/ Prioritize Social Value

私たちは、すべての企業活動を通じて、持続可能で豊かな社会に貢献する。一人ひとりが当事者として、社会の不に向き合い、より良い未来に向けて行動しよう。





