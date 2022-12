[ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社]

「天然温泉を活用したウェルネスツーリズム」を開発



ロワジールホテル 那覇(所在地:沖縄県那覇市、総支配人:武田 寛枝)は、2022年12月11日(日)~ 2023年1月27日(金)の期間、新たな観光サービスの提供に向け、『三重城(みえぐすく)天然温泉ウェルネスプログラム ココロとカラダを整えるツーリズム』のモニターツアーを開催いたします。







『三重城天然温泉ウェルネスプログラム ココロとカラダを整えるツーリズム』とは

温泉でココロもカラダもいきいきと

日常に至福のひとときを



沖縄では数少ない天然温泉である「三重城温泉」と「癒し」「学び」体験を融合することで、「心」と「体」を整える滞在型のウェルネスプログラムです。

各プログラムでは、「温泉」と「学び/癒し体験」「薬膳ランチ」をお楽しみいただけます。「学び/癒し体験」は「学び」では温泉入浴講習や地域の歴史を学ぶまちま~い(まち歩き)、「癒し」ではヨガやストレッチなどをご用意。また「営養薬膳師」の資格を持つシェフが季節の旬の食材を用い考案した、美味しく食べて身体にやさしい「薬膳ランチ」や「琉球料理」もお召し上がりいただけます。

▼特集ページ『三重城天然温泉ウェルネスプログラム ココロとカラダを整えるツーリズム』

https://www.loisir-naha.com/onsen/monitor-2022



ロワジールホテル 那覇「三重城温泉-みえぐすくおんせん-」について

ロワジールホテル 那覇の三重城温泉は、沖縄では数少ない天然温泉。 本館「三重城温泉 島人の湯」と別館「三重城温泉 海人の湯」の2施設がございます。





<特徴1. 沖縄では数少ない天然温泉>1989年の11月に試掘に成功しオープン。地下800メートルから湯温40.9度の温泉が自噴しています。

<特徴2. 約800万年前の『化石海水温泉』>本土に多い火山性の温泉とは成分が異なり、約800万年前の化石海水が地熱で温められたもので、塩分を含むのが特徴です。無臭ですので通常の入浴気分でご利用いただけます。

<特徴3. 女性にやさしい『あたたまる温泉』>入浴後は、肌に付着した塩分が汗の蒸発を防ぎ、保温効果が期待できます。女性にやさしい『あたたまる温泉』と親しまれております。



三重城天然温泉ウェルネスプログラムのご案内

モニターツアーでは温泉入浴に加え、9つのプログラムをご体験いただけます。※ツアー日程により体験できるプログラムが異なります。



【プログラム1. 温泉入浴講習】

温泉における入浴効果的を高めるため、温泉に関する基礎や正しい入浴方法について学びます。

【プログラム2. 温泉を活用したリンパ講習】

リンパは免疫の主役です。なぜ温泉に入るとデトックス力アップ、免疫力アップに繋がるのか。温泉とリンパの繋がりを通して、カラダの事を学び心もカラダを整えていきます。

【プログラム3. 地域とつながりココロを整えるヨガ in 三重城】

ヨガを通して沖縄の歴史や精神性とつながります。ヨガの後には地域に根付いた拝所に健康祈願を祈り、心も体も整えていきます。

【プログラム4. カラダをほぐして整えるストレッチ】

ストレッチでカラダをほぐし心もカラダも整えます。

【プログラム5. 歴史文化に触れる in 福州園 - 文化体験/太極拳 -】

福州園は中国と那覇市の友好都市締結10周年と那覇市市制70周年を記念して完成しました。中国の雄大な自然と福州の名勝をイメージして造られ異国情緒にあふれた園内で、太極拳を体験します。

【プログラム6. 歴史文化に触れる - 文化体験/薬膳料理体験 -】



「営養薬膳師」の資格を持つシェフが季節の旬の食材を用い、考案した美味しく食べて身体にやさしいランチです。「身体を温め、新陳代謝を促進させ、健康になる」を体感いただきます。



【プログラム7. 歴史文化に触れる - 琉球料理体験 -】



歴史的・地理的背景・行事食の由来、器など総合的な理解を深め、調理法や味を受け継ぐための知識及び技術を習得した琉球料理伝承人の本物の琉球料理を体験します。



【プログラム8. 地域とつながる in 三重城ま~い】

地元ガイドと三重城エリアから辻・若狭地域を散策し、あまり知られていない魅力的なスポットや自然を学びます。波の上ビーチではEARTHINGを通して、ウェルネスを感じていただきます。



モニターツアーご予約方法

日帰りツアー、羽田空港発の2泊3日ツアーがございます。

◆日帰りツアー

[開催日]2022年12月11日(日)~ 2023年1月22日(日)内、全8回

[内容/定員]開催日により内容が異なりますので、ご確認ください。

第1回 2022年12月11日(日)ヨガ・温泉・薬膳ランチ /定員12名

第2回 2022年12月17日(土)三重城ま~い(まち歩き)・薬膳ランチ・温泉 /定員10名

第3回 2022年12月18日(日)三重城ま~い(まち歩き)・琉球料理ランチ・温泉 /定員10名

第4回 2022年12月24日(土)リンパ講習・薬膳ランチ・温泉 /定員14名

第5回 2022年12月25日(日)温泉入浴講習・薬膳ランチ・温泉 /定員14名

第6回 2023年1月7日(土)ヨガ・温泉・琉球料理ランチ /定員12名

第7回 2023年1月8日(日)温泉入浴学講習・琉球料理ランチ・温泉 /定員14名

第8回 2023年1月22日(日)リンパ講習・琉球料理ランチ・温泉 /定員14名

[料金]4,800円(税込)/御一人

[予約ページ]https://www.loisir-naha.com/event/form_onsenmonitor/

[問い合わせ先]ロワジールホテル 那覇 販売グループ 098-868-2600(受付時間 平日9:00~17:00)



◆羽田空港発 2泊3日ツアー

[ツアー名]心と体を整える「癒し」と「学び」 沖縄ウェルネス温泉モニターツアー 3日間<ワクチン検査パッケージ適用ツアー>

[開催日]2023年1月11日(水)~1月13日(金)/2023年1月18日(水)~1月20日(金)/2023年1月25日(水)~1月27日(金)

[日数]2泊3日

[旅行代金]89,900 円 ~ 99,900 円(税込)/御一人 ※国内線旅客施設使用料が別途必要になります。

[予約ページ]http://tour.club-t.com/tour/detail?p_company_cd=1002000&p_course_no=1417160&p_baitai=921&p_baitai_web=CTOP

[旅行企画・実施]クラブツーリズム株式会社 ライフデザイン旅行センター

[問い合わせ先]03-5323-6644(受付時間 月~土 9:15~17:30/日祝・年末年始・GW休業)

[補足事項]

※各ツアーは対象年齢16歳以上です。

※このモニターツアーは、令和4年度 観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業」の補助で実施いたします。参加者はモニターツアーの趣旨をご理解いただき、各体験プログラムへのご参加とアンケートへの回答をお願いいたします。

※本ツアー中はカメラマンが同行いたします。撮影した写真、動画を事業関係者のWEBページやSNS及び事業報告書・資料作成、広報等に使用いたします。



【ロワジールホテル 那覇】





所在地:沖縄県那覇市西3-2-1

開業日: 1993年2月2日

主要施設:客室551室、レストラン&バー5店舗、三重城温泉、屋内プール、屋外プール、宴会場、ブライダルサロン他

アクセス:那覇空港から車で約7分、ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約15分

電話番号:098-868-2222(代表)

公式ホームページ: https://www.loisir-naha.com/



<本件に関するお客様お問い合わせ先>

ロワジールホテル 那覇 販売グループ

TEL:098-868-2600(受付時間 平日9:00~17:00)



