7月12日(水)~7月18日(火)伊勢丹新宿店 本館2階イーストパークにて開催。







エスニックブランドFreadaが名古屋のバッグブランドNUIT bien-aime(ニュイ ビエン エメ)と伊勢丹新宿店でPOPUPを開催します。「REBUILD by NUIT bien-aime & Freada」と題し、“再構築”や“復元”をテーマに様々な古布をリメイクしたアイテムをご用意します。また、Freada23秋冬新作をどこよりも早くご覧いただけます。



NUIT bien-aime(ニュイ ビエン エメ)別注巾着バッグ発売





名古屋のバックブランドNUIT bien-aimeとはラリーキルト(古くなったサリーや腰布、ハギレなどを

パッチワークして刺し子を施したテキスタイル)で巾着バッグを作成。

バッグインバッグにするのはもったいない、シンプルコーデに映えるバッグです。



NUIT bien-aime×Freada 巾着バッグ¥15,950 tax in



さらにPOPUPではNUIT bien-aimeのアイテムも販売いたします。

インスタグラム@nuit_bienaime



限定リメイクアイテム販売





【VINTAGE GOWN】



東インドベンガル地方を中心に古くから伝わる刺繍布「カンタ」を使用した1点もののガウンを限定発売。

ゆったりした袖幅でつくったので、スウェットも可能。夏の終わりにTシャツに羽織っても良し、秋まで長く着られるガウンです。



リメイク刺し子ガウン ¥49,500 tax in





【REMAKE SKIRT】



ヨーロッパのコットンバッグを解体し、スカートに仕立てたアイテム。最下段が最も幅が広くなり、足長効果があります。

Vintageバンダナリメイクパッチワークスカート¥39,600 tax in



【REMAKE JACKET】



JACKET

ヴィンテージのデニムジャケットを解体し、再構築したアイテム。インサイドアウト(両面で着られる)でカラーや風合いが異なります。

リバーシブルリメイクデニムジャケット¥24,750 tax in



take product×Freada#手刺繍グラフィティー展







刺繍作家 竹内氏とFreadaが定期的に開催している#手刺繍グラフィティー展が特別開催。

今回は、手刺繍に加え100年前のイランのアンティーク木版を施したスペシャルバージョンをご用意いたしました。



Freada 2023 FALL&WINTERアイテム先行発売





伊勢丹新宿店でのPOPUPを記念して、Freadaの秋冬新作アイテムをいち早くご購入いただけます。



ニュアンスカラーでつくったプルオーバーとカーディガン。色が滲んだような絶妙な配色でボーダーにしました。

大き目シルエットなのでラフに着ると非常に雰囲気があります。

(左)ニットプルオーバー ¥14,300 tax in

(右)ニットカーディガン ¥15,400 tax in





昨年あっという間に完売したニットが今年も登場。色鮮やかで着映えする1着です。

大きめなので男性も着られます。今年は新しく暗いトーンもつくりました。

レインボーニット ¥13,200 tax in



Freadaならではのインド木版プリントワンピースや毎年人気のロングファーベストも登場。

(左)インド木版スモックワンピース ¥16,720 tax in

(右)ロングファーベスト ¥16,280 tax in



他アイテムも多数ご用意ございますので、是非伊勢丹新宿店POPUP「REBUILD by NUIT bien-aime & Freada」にお越しください。



セレクトアイテム





Freadaディレクター小笠原がセレクトしたアイテムも多数展開いたします。



Barbieが出している世界の女性偉人"Barbie Inspiring Women"シリーズ。もちろんFreadaのブランド名の由来であるFrida Kahloも。

Barbie Inspiring Women ¥18,920





「1950~70年代に西ドイツでつくられた"FAT LAVA"シリーズ。 直訳すると「肥えた溶岩」。粗くざらっとした質感やぽってりしたフォルムが特徴です。

FAT LAVA ¥14,000~



Freada(フリーダ)





メキシコの女性画家Frida Kahlo(フリーダ・カーロ)をブランドアイコンに、エキゾチックな色や柄と、ミリタリー要素をミックスしたブランド。トレンドに左右されることなく形はあくまでもベーシックで、着こなしによって季節問わず着られるアイテムが多いのが特徴です。

