【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１】試合日程および…
［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］
合計3試合の試合情報が変更となります。
日本フットサルリーグ（以下、Ｆリーグ）は、Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１ 第17節 しながわシティ vs シュライカー大阪の開催日時変更、第18節 バルドラール浦安 vs シュライカー大阪のキックオフ時刻変更、第20節 ボルクバレット北九州 vs シュライカー大阪の試合日程変更を以下の通りお知らせいたします。
【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１】
第17節 しながわシティ vs シュライカー大阪
キックオフ時刻：15:00
試合会場：品川区総合体育館
〈変更前〉
2023年10月22日（日）
〈変更後〉
2023年10月21日（土）
第18節 バルドラール浦安 vs シュライカー大阪
開催日：2023年10月28日（土）
試合会場：バルドラール浦安アリーナ
〈変更前〉
15：00キックオフ
〈変更後〉
14：00キックオフ
第20節 ボルクバレット北九州 vs シュライカー大阪
〈変更前〉
2023年11月12日（日）14：00キックオフ
試合会場：北九州メディアドーム
〈変更後〉
2023年11月15日（水）16：30キックオフ
試合会場：北九州市立総合体育館
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/14-12:46）
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