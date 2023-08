[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

合計3試合の試合情報が変更となります。



日本フットサルリーグ(以下、Fリーグ)は、Fリーグ2023-2024 ディビジョン1 第17節 しながわシティ vs シュライカー大阪の開催日時変更、第18節 バルドラール浦安 vs シュライカー大阪のキックオフ時刻変更、第20節 ボルクバレット北九州 vs シュライカー大阪の試合日程変更を以下の通りお知らせいたします。







【Fリーグ2023-2024 ディビジョン1】



第17節 しながわシティ vs シュライカー大阪

キックオフ時刻:15:00

試合会場:品川区総合体育館

〈変更前〉

2023年10月22日(日)

〈変更後〉

2023年10月21日(土)



第18節 バルドラール浦安 vs シュライカー大阪

開催日:2023年10月28日(土)

試合会場:バルドラール浦安アリーナ

〈変更前〉

15:00キックオフ

〈変更後〉

14:00キックオフ



第20節 ボルクバレット北九州 vs シュライカー大阪

〈変更前〉

2023年11月12日(日)14:00キックオフ

試合会場:北九州メディアドーム

〈変更後〉

2023年11月15日(水)16:30キックオフ

試合会場:北九州市立総合体育館



