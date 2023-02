[バンダイナムコフィルムワークス]

豪華スタッフが結集し制作された感動のスペクタクル巨編がBlu-ray Boxで登場



株式会社バンダイナムコフィルムワークス[代表取締役社長:浅沼 誠、本店所在地:東京都渋谷区]は、オリジナルビデオアニメーション(以下OVA)『トップをねらえ!』全6話を収録した「トップをねらえ! Blu-ray Box Standard Edition」(10,780円/税込)とOVA『トップをねらえ2!』全6話を収録した「トップをねらえ2!Blu-ray Box Standard Edition」(10,780円/税込)を2月24日に発売します。







▲『トップをねらえ!』Blu-ray Box Standard Edition 展開写真

(C) BANDAI VISUAL・FlyingDog・GAINAX



▲『トップをねらえ2!』Blu-ray Box Standard Edition 展開写真

(C) 2003 GAINAX/TOP2委員会



■『トップをねらえ!』について

OVA『トップをねらえ!』は、1988年にリリースされたGAINAX 初のOVA 作品で、庵野秀明監督の商業作品として初の監督作品です。

スタッフには庵野秀明を始め、絵コンテに樋口真嗣、キャラクター原案に美樹本晴彦、メカニックデザインにスタジオぬえの宮武一貴といった豪華クリエイターが結集しています。重厚なドラマ、SFマインドあふれる舞台設定、そして軽妙なパロディ精神が高いレベルで結合し、見る者を感動に導いていきます。



<『トップをねらえ!』ストーリー>

西暦2015年。白鳥座宙域で航行中であった「るくしおん」艦隊が、謎の宇宙怪獣の襲来により全滅した。それから15年後、宇宙怪獣の襲来に備えて沖縄に、宇宙パイロット養成学校「沖縄女子宇宙高等学校」が設立された。その生徒の中に「るくしおん」艦長の娘、タカヤ・ノリコの姿があった…。「私もいつか宇宙パイロットになって、父のいた宇宙に出る!」厳しいコーチの特訓の中で、メキメキと才能を発揮していくノリコ! 今、パイロットのトップになるための、そして地球を守るための、辛く険しい戦いの幕が上がる…!!



■トップをねらえ2!』について

OVA『トップをねらえ2!』は、『トップをねらえ!』の続編として制作され、『フリクリ』の鶴巻和哉監督が原案・監督を務めています。SF、ロボット、美少女、パロディといった前作の要素を踏襲しつつ、キャラクターデザインは貞本義行にバトンタッチされ、いづなよしつねによるバスターマシン、okama が手掛けた舞台設定と共に21 世紀の「トップ!」を見事に描き出しています。前作を監督した庵野秀明も絵コンテと監修として参加し、さまざまなアイデアを提供しています。



<『トップをねらえ2!』ストーリー>

人類と宇宙怪獣との戦争は未だ続いていた・・・。宇宙怪獣は太陽系辺境星区を勢力圏におさめ、地球への侵攻を続けていた。ある日、雪深い山村より一人の少女「ノノ」が、宇宙パイロットに憧れて街に出てきた。ノノは卓越した「トップレス」能力を持つバスターマシンパイロット「ラルク」に出会う。新しい歴史はこの日、始まった!宇宙怪獣迎撃少年少女隊「フラタニティ」と、帝国宇宙軍の拮抗。それぞれの少女の持つ夢、希望、挑戦、そして戦い。迫りくる宇宙怪獣軍団と人類の存亡を賭けた歴史が、再び動き出す!



■商品概要:「トップをねらえ! Blu-ray Box Standard Edition」

本商品は、OVA『トップをねらえ!』全6話をBlu-ray2枚に収録しています。特典Blu-rayには、最終話ノートリミングオリジナルバーションや設定資料等を収録。また、映像特典として、「トップをねらえ!科学講座」等も収録しています。新規特典として、メカニックデザイン・宮武一貴(スタジオぬえ)描き下ろしイラストカードが封入されています。

価 格:10,780円(税込)、[9,800円(税抜)]

発売日 :2023年2月24日

収録時間:341分(本編160分+映像特典181分)

スペック:本編BD・リニアPCM(ステレオ)・映像特典の一部ト゛ルヒ゛ーTrueHD(5.1ch)/AVC/

50G×1枚+25G×1枚/4:3<1080p High Definition・一部1080i High Definition>

・一部16:9<1080p High Definition・一部1080i High Definition>

特典BD・リニアPCM(ステレオ)/AVC/50G×1枚/4:3<1080i High Definition

・一部1080p High Definition>

封入特典:●メカニックデザイン・宮武一貴(スタジオぬえ)描き下ろしイラストカード

●<特典DISC(BD)>

1. GUNBUSTER PERFECT GUIDE特典

2. 最終話ノートリミングオリジナルバージョン

3. 第四話アバンタイトル ノートリミングバージョン

4. 第五話AR用簡易テレシネ映像

5. ビデオマガジン「電影帝国」収録映像集

6. VHDマガジン「アニメビジョン」収録映像集

7. 設定資料集(静止画収録)

映像特典:●帰ってきた科学講座(全2回)

●はるみ&ゆみこの グッドモーニング 沖女!

●『AD.2032.7.23 戦闘宙域 cosmic battle space an orbit of Halley's comet』

●シズラープロジェクト

●科学講座(全4回)、新科学講座(全2回)

●PV集(ビデオ予告(88年7月)、ビデオ予告(88年11月)、店頭用予告(89年) 他)



■商品概要:「トップをねらえ2! Blu-ray Box Standard Edition」

本商品は、OVA『トップをねらえ2!』全6話をBlu-ray2枚に収録しています。特典Blu-rayには、スタッフ&キャストによるインタビュー映像等を収録。また、音声特典として、スタッフコメンタリー&キャストコメンタリーを収録しています。新規特典としてバスターマシンデザイン・いづなよしつね描き下ろしイラストカードが封入されています。

価 格:10,780円(税込)、[9,800円(税抜)]

発売日 :2023年2月24日

収録時間:302分(本編173分+映像特典129分)

スペック:本編BD:ト゛ルヒ゛ーTrueHD(5.1ch)・リニアPCM(ステレオ)/AVC/50G×1枚+25G×1枚/

16:9<1080p High Definition>

特典BD:リニアPCM(ステレオ)・一部ト゛ルヒ゛ーTrueHD(5.1ch)/AVC/50G×1枚/

16:9<1080i High Definition・一部1080p High Definition>

・一部4:3<1080i High Definition>

封入特典:●バスターマシンデザイン・いづなよしつね描き下ろしイラストカード

●<特典DISC(BD)>

1.ARCHIVE OF THE STAFF/CAST INTERVIEW

2.トップはいただき!in GAINAX(出演:福井裕佳梨)

3.「DIEBUSTER TV」フラタニティ通信(出演:福井裕佳梨ほか)

鶴巻和哉インタビュー~Making of DIEBUSTER

榎戸洋司インタビュー~Making of DIEBUSTER

4.ノンクレジットOP/ED

5.TVCF集

6.設定資料集(静止画収録)

7.オフィシャルサイト オリジナルコンテンツ小説&マンガ(静止画収録)

映像特典:●トップをねらえ2!科学講座(全3回)

音声特典:●オーディオコメンタリー

・スタッフコメンタリー(全6話 出演・鶴巻和哉/榎戸洋司/貞本義行)

・キャストコメンタリー(全6話 出演・ノノ:福井裕佳梨/ラルク:坂本真綾/

チコ:沢城みゆき/ニコラ:岩田光央/カシオ:山崎たくみ)

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス



■購入特典は「イラストカード6枚セット」

対象店舗にて「トップをねらえ! Blu-ray Box Standard Edition」「トップをねらえ2! Blu-ray Box Standard Edition」を購入いただいた方に、「イラストカード6枚セット」がプレゼントされます。







※プレゼント品は商品購入時にお渡しいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※購入特典の有無についてはお近くの店舗へご確認ください。

※対象店舗等は「トップをねらえ!」シリーズInformation Site

商品情報ページ

(https://v-storage.bnarts.jp/gunbuster/gunbuster-items/)を

ご覧ください。

バンダイナムコフィルムワークス エモーション&バンダイビジュアルレーベルサイト

「V-STORAGE」:https://v-storage.bnarts.jp/



