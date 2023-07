[IGG]

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG(グループCEO: Zongjian Cai 香港証券取引所上場 日本所在地:東京都新宿区)は、ヴァイキング戦略RPG『ヴァイキングライズ』の公式Twitterにて、『七夕プレゼントキャンペーン』を開催いたします。





七夕プレゼントキャンペーン







本日7月7日は七夕!公式Twitterにて『七夕プレゼントキャンペーン』を開催!

抽選に参加して、お笑いコンビ「バイきんぐ」のサイン色紙や豪華賞品をゲットしよう!



■抽選参加方法

1.ヴァイキングライズ公式Twitter[@Vikingrise_jp]をフォロー

2.対象ツイートをリツイート

3.ヴァイキングライズの首領本部レベル7到達

4.対象ツイートに記載の応募フォームを記入



■対象ツイート

https://twitter.com/Vikingrise_jp/status/1677141209071124482



■応募期限

2023年7月18日(火) 23:59



■賞品

応募条件を満たした方の中から抽選で合計44名様に豪華賞品が当たる!

・お笑いコンビ「バイきんぐ」さんのサイン色紙 :2名様

・5月2日生放送出演者のサイン :2名様

・Amazonギフトカード(Eメールタイプ) 10,000円 :5名様

・Google Play/Appleギフトカード(Eメールタイプ) 500円 :35名様



※本キャンペーンは IGG SINGAPORE PTE. LTD. による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 IGG SINGAPORE PTE. LTD. キャンペーン事務局【help.vikingrise.apple@igg.com】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※(C) 2023 iTunes K.K. All rights reserved.

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。



