Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、受験シーズンの本格的到来を受け、頑張る受験生の合格を願って職人が丁寧に作り上げた「合格飴」を、12月15日(金)より全国及びパパブブレ公式サイト(https://papabubble.co.jp/)にて発売いたします。







頑張る受験生をパパブブレが応援 「合格」の文字が入った縁起の良いキャンディ





頑張る受験生が勉強の休憩時間にほっと一息つけるような、「ゆずはちみつ」のフレーバーで作り上げたプレミアムキャンディです。パッケージは、不安や緊張と戦う受験生のお守りになればという想いを込め、お守り風のポチ袋デザインを採用しました。裏面には直筆の応援メッセージが書けるスペースがあり、縁起の良いキャンディと共に想いを綴って贈る、受験応援ギフトとしてもピッタリです。

パパブブレ日本1号店である中野店近くの新井薬師梅照院にて、キャンディパフォーマーが受験生の合格を願ってご祈祷を受けました。頑張る受験生を想いながら、心を込めて製造した「合格」キャンディです。



・合格飴 税込み価格:300円





PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



