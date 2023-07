[株式会社デイトナ・インターナショナル]

コラボレーションアイテムの販売及びPOPUPイベントをFREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」にて開催します。







いま世界中で話題を集めている大人気ぬいぐるみ作品「The TOMODACHI!」

アーティストSIOがつくり出すいろいろな日常を送る個性豊かなぬいぐるみ作品をメインに、「THE TOMODACHI!の仲間たちと一緒に過ごす日常」をFREAK'S STOREのライフスタイルグッズと共に叶えるアイテム&イベントを展開します。



さらに、コラボレーションを記念して7月15日(土)~7月23日(日)期間はFREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」にてPOPUPイベントを開催します。



THE TOMODACHI!×FREAK'S STORE限定コラボレーションアイテム





コラボレーションを記念した限定アイテムをFREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」及びOPEN STUDIOでのPOPUPにて販売します。



1.BAGGU for the TOMODACHI



COLOR:BLUE,BLACK,PINK,GREEN(GREENのみPOPUP限定発売) PRICE:¥3,300(taxin)



2.ステッカーポストカードセット



COLOR:ONE PRICE:¥1,320(taxin)



POPUPイベント限定アイテム





7月15日(土)~7月23日(日)、FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」にて行われるPOPUPでは、ここでしか購入できないアイテムもご用意。



1.別注アクリルキーホルダー



COLOR:全5種 PRICE:¥1,100(taxin)



2.アーカイブアクリルキーホルダー



COLOR:全5種 PRICE:¥1,100(taxin)



3.マルチスタンド



COLOR:ONE PRICE:¥1,650(taxin)



POPUP限定イベントについて





7月15日(土)~7月23日(日)、FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」にて行われるPOPUPでは、ここでしか体験できないイベントもご用意。



1.The TOMODACHI!の最新ステッカーが必ず当たる!ミニ釣りゲーム



2.トモダチ!とお揃いに!?Hydro Flaskカスタムイベント



ステンレスボトルで人気のHydro Flaskをカスタムできるイベントも開催。The TOMODACHI!とお揃いCOLORにしてお楽しみいただけます。



NOVELTY





POPUP開催中に該当アイテムのご購入でFREAK'S STORE限定デザインの「Hydro Flaskのトモダチ!」が施された缶バッチをプレゼント!※なくなり次第終了となります。



【詳しくはこちらから】

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=710450



その他情報





◼️ぬいぐるみ作品オンライン抽選販売期間

7月15日(土)12:00~7月24日(月)11:59まで

※ご応募にはOPEN STUDIOへのご来店が必須となります。



◼️抽選販売について

1.店頭でのフォームス応募登録

2.Daytona Park Club会員のご登録および希望作品へのオンライン上抽選申し込み



【詳しくはこちらから】

INFORMATION





■POPUPについて

開催場所:OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)

開催期間:2023年 7月15日(土)~7月23日(日)



■オンラインストア

・Daytona Park

(https://www.daytona-park.com)







