時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【埼玉県戸田市】令和５年度「戸田市未来の学び応援プロジェクト…

【埼玉県戸田市】令和５年度「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を始動

［埼玉県戸田市］


戸田市では、令和4年度から本格的に開始したふるさと納税を活用したクラウドファンディング「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を、今年度も実施します。
昨年度は500万円の支援をいただき、すでに教育現場での活用が進められています。プロジェクト型の学びや部活動の地域移行、メタバース空間での創作活動、体験活動の推進、教職員の対話や意識改革、誰一人取り残されない学校づくりなど、今年度の実践も踏まえて、多くの学校からさらに先進的な提案がありました。
本取組により、これまでの教育・学校の「当たり前」を問い直し、夢のある学校改革を進めてまいります。
「戸田市を日本の教育改革のモデルとする」この挑戦に、ぜひご注目ください。
受付期間


令和5年10月4日（水）～令和6年3月31日（日）
申込方法


・ふるさと納税サイト：https://www.furusato-tax.jp/gcf/2634
・戸田市ホームページ：https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kurafan1.html
その他


・未来の学び応援プロジェクトPR動画（戸田市公式YouTube）：https://youtu.be/X5Pta-JjAGk
・昨年度寄附金の活用報告（戸田市教育委員会note）：https://note.com/toda_boe/m/m7cd965a66070
　※順次更新予定


企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:40）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ