【埼玉県戸田市】令和５年度「戸田市未来の学び応援プロジェクト…
［埼玉県戸田市］
戸田市では、令和4年度から本格的に開始したふるさと納税を活用したクラウドファンディング「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を、今年度も実施します。
昨年度は500万円の支援をいただき、すでに教育現場での活用が進められています。プロジェクト型の学びや部活動の地域移行、メタバース空間での創作活動、体験活動の推進、教職員の対話や意識改革、誰一人取り残されない学校づくりなど、今年度の実践も踏まえて、多くの学校からさらに先進的な提案がありました。
本取組により、これまでの教育・学校の「当たり前」を問い直し、夢のある学校改革を進めてまいります。
「戸田市を日本の教育改革のモデルとする」この挑戦に、ぜひご注目ください。
受付期間
令和5年10月4日（水）～令和6年3月31日（日）
申込方法
・ふるさと納税サイト：https://www.furusato-tax.jp/gcf/2634
・戸田市ホームページ：https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kurafan1.html
その他
・未来の学び応援プロジェクトPR動画（戸田市公式YouTube）：https://youtu.be/X5Pta-JjAGk
・昨年度寄附金の活用報告（戸田市教育委員会note）：https://note.com/toda_boe/m/m7cd965a66070
※順次更新予定
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:40）
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