開発スタッフによる北米最大級のゲームイベント“PAX West”への公式旅ログ動画も同時公開



X (旧Twitter)にて『Shadows of the Damned: Remastered』のコスプレを投稿して

豪華賞品を手に入れよう - SUDA51サプライズグッズも登場!







https://drive.google.com/drive/folders/1YqFX5383ylvg7uxM02vskioGgMOw88Gn?usp=sharing



2023年10月20日 -日本の開発スタジオである“グラスホッパー・マニファクチュア”は、ハロウィンイベントとして『Shadows of the Damned: Remastered』のコスプレコンテストを開始することを発表いたしました。

10月20日から11月7日まで、X (かつてのTwitter) に自分の最高or最悪or最も手を抜いたコスプレの写真や動画を投稿!ハイクオリティでも、適当に手作りで作ったコスプレでも…

とにかくGhMメンバーの心に刺さるコスプレなら何でもOK!

応募期間と“#SotDCostume”のタグを付けて投稿するだけ!

(*メモ: 「何でも」とは、「一般的にSotDに関連するもの」を意味します。過度に性的なものや裸、他のIPの著作権を侵害するもの、またTwitter/Xのルールに反するものや人種差別的、煽動的、差別的なものなどは除きます。私たちはBANされたくありません!詳しくはhttps://twitter.com/Grasshopper_JPをご参照ください。)





投稿していただいたコスプレは“グラスホッパー・マニファクチュア”のCEO、“SUDA51”こと須田、SotDのコンセプトアーティスト能丸督之、そしてコミュニティマネージャーのJamesとMaddieによって選定され、11月23日にX(旧Twitter)で発表!

受賞者には、限定版のサイン入りTシャツやSotDのコンセプトアートプリントなど、さまざまな豪華賞品をプレゼントいたします。





■ハロウィンコスプレイベント詳細



募集期間:2023年10月20日(金)∼11月7日(火)0:00



・=応募方法:X(旧Twitter)で@Grasshopper_JPをフォローして、指定タグをつけて自身のコスプレ写真や動画を投稿



指定ハッシュタグ:#SotDCostume



豪華賞品:サイン入りコンセプトアート複製画、Tシャツ、SUDA51サプライズグッズ等



発表日:2023年11月23日(木)にGhM公式X(@Grasshopper_JP)にて発表









コンテストの詳細はこちらで確認できます: < https://twitter.com/Grasshopper_JP >





■『Shadows of the Damned: Remastered』について



2011年にPS3/Xbox 360向けに発売されたアクションアドベンチャーゲーム『シャドウ オブ ザ ダムド(Shadows of the Damned)』のリマスター版。オリジナル版では、プレイヤーは革を身にまとい、バイクに乗るプロのハードコア悪魔ハンター「ガルシア」となり、復讐に燃える悪魔に誘拐された最愛の彼女を救わなければなりません。冥界の最果てを巡るガルシアは、強力な悪魔と闘いながら地獄を往復し、いたるところに潜る危険と混乱に挑んでいきます。





























▶『Shadows of the Damned: Remastered』の発表はこちらをチェック

https://www.youtube.com/watch?v=Atfrv87v8os





■開発スタッフによる北米最大級のゲームイベント“PAX West”密着レポート動画公開



“PAX West”密着レポート動画はこちらをチェック:



https://www.youtube.com/watch?v=rgJRueq6TxQ&t=83s





「Shadows of the Damned」のコスプレコンテストに加えて、グラスホッパー・マニファクチュアの開発スタッフは、シアトルで開催された北米最大級ゲームイベント“PAX West”での

旅をまとめた6分半のレポート動画を公開いたしました。Grasshopper Jamesと開発メンバーが巨大なコンベンションホールを勇気を持って駆け巡り、かっこいいゲームをプレイし、

素晴らしいファンたちと交流し、高価なバーガーを食べる様子をぜひご覧ください-すべては「SCIENCE(科学)」の名の下に!(絶対に無料の海外旅行で遊ぶためではありません...)





――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

詳細リンク集:

Website:https://www.grasshopper.co.jp/en/

YouTube: https://www.youtube.com/@GhMChannel51

X (旧Twitter): @Grasshopper_JP and @suda_51

Instagram: @grasshopperm and @goichisuda

https://drive.google.com/drive/folders/1YqFX5383ylvg7uxM02vskioGgMOw88Gn?usp=sharing





(C)Grasshopper Manufacture Inc.

All other trademarks, company names, game titles, and characters are the property of their respective owners.



