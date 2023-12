[株式会社アーキテクト]

今回ランキング第280弾として、ドラマ「きのう何食べた?」season2に出演しているタレントランキングを発表。

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、ドラマ「きのう何食べた?」season2に出演したことがあるタレントのパワースコアを調査。



ドラマ「きのう何食べた?」season2とは、累計発行部数945万部(電子版を含む)を突破した、よしながふみ原作の人気漫画「きのう何食べた?」を実写化したものです。



2019年に満を持してドラマ化するとたちまち人気を博し、2020年の正月にはスペシャルドラマ放送、2021年の劇場版公開を経て、2023年10月クールでのseason2のドラマ化が決定しました。

物語は、弁護士・筧史朗と美容師・矢吹賢二の同性カップルが2LDKのアパートで暮らす毎日を、食生活をメインに彼らと彼らを取り巻く人々が織りなす日常を描いた作品です。



今回は、ドラマ「きのう何食べた?」season2に出演しているタレントに焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。







■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出/イメージ調査は内約330名抽出(有識者からなる選考委員会で抽出)

1.認知度調査(名前を知っている・顔も知っている)

2.誘引率調査(見たい・聞きたい・知りたい)

3.イメージ調査(男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード)

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回(2月、5月、8月、11月)実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、

計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象



■ランキングの詳細



ランキングTOP5は上表の通り。

詳しく知りたい方はこちら↓

主人公の一人、料理上手で几帳面な弁護士・筧史朗を演じ、数々の賞の受賞歴を持つ実力派俳優が1位にランクイン。

続いて、主人公・筧史朗の元カレ・伸彦を演じ、王子様キャラで俳優とアーティストの二足の草鞋を履く人気タレントが2位にランクイン。



他にも、様々な作品に出演し存在感を見せる実力派の俳優陣がランクインしています。



今後もドラマ「きのう何食べた?」season2に出演しているタレントの活躍に注目してみましょう。







「きのう何食べた?」season2のキャストランキング!上位は誰?

タレントパワーランキングを詳しく知りたい方はこちら↓

https://tpranking.com/about-tpr



