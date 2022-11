[株式会社イトーキ]

いつでもどこでも誰とでも、多様な働き方の人どうしが自由に協働できる環境を支える、コミュニケーションツール、インフラ環境を展示



株式会社イトーキ(本社:東京都中央区 社長:湊宏司 以下イトーキ)は、 2022年11月17日(木)~18日(金)に開催する沖縄県最大級のDX展示会「ResorTech EXPO 2022 in Okinawa」に、OCH株式会社(本社: 沖縄県那覇市 代表取締役: 渡嘉敷唯昭 以下OCH)と共同出展することをお知らせします。







「ResorTech EXPO 2022 in Okinawa」は、ビジネスマッチングを通した連携・共創の創出や、沖縄県のDX推進などを目的としており、今年は沖縄の言葉で”心の優しさや豊かさ”を意味する「ちむぐくる」をテーマとし、2日間の来場者数は約9,000人を見込んでいます。



イトーキは、OCHと共同で出展し、『働く場所にとらわれない「情報」のあたらしい共有とセキュリティ』をテーマに、いつでもどこでも誰とでも、多様な働き方の人どうしが自由に協働できる環境を支える、コミュニケーションツール・インフラ環境を出展ブース内でご提案します。



また、2022年11月1日(火)~2023年1月8日(日)でオンライン展示会も開催します。オンライン展示会では、出展ソリューションの詳細やオンラインDXセミナーの配信なども公開していますので、是非ご来場ください。









日時

リアル会場 :2022年11月17日(木)~2022年11月18日(金)

オンライン会場:2022年11月1日(火)~2023年1月8日(日)

場所

沖縄コンベンションセンター 展示棟・会議棟

※ブース:S-04(SDGs Tech ゾーン)

入場料

無料

※完全事前登録制、事前登録によりリアル会場オンライン会場共に入場可能

主催

ResorTech EXPO in Okinawa実行委員会

https://resortech-expo.okinawa/









【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは、1890年の創業以来、ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具、物流機器、ICT・映像音響機器、建材内装設備など幅広いラインアップでさまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしてきました。

コロナショック以降は働く空間全体を「働く環境」と捉え、ワーカーが"集合して働く"環境づくりのための製品・サービスのほか、在宅ワークや家庭学習のための家庭用家具などの"分散して働く"環境を支える商品、さらに企業の働き方戦略や働く環境整備のためのサーベイやコンサルティングサービスなどトータルで提供することで、あらゆる空間における「働く環境」づくりを支援しています。





【本リリースへのお問い合わせ先】

株式会社イトーキ

DX推進本部 デジタルソリューション企画統括部 秋山

TEL:03-6910-3950







