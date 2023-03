[いえらぶ]

株式会社いえらぶGROUP(本社:東京都新宿区、代表者:岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」)の子会社、株式会社いえらぶクリエイターズ(本社:東京都新宿区、代表者:川口風馬、以下「いえらぶクリエイターズ」)が不動産業界に特化したSNS運用・動画制作サービスの提供を本格開始したことをお知らせします。







■サービス開始の背景





20代から40代におけるスマートフォンの所持率は約9割(※1)になり、若年層を中心にSNSでの検索が増加(※2)しています。不動産業界でもポータルサイト以外の検索が増えており、2021年に行われたアンケートで「不動産店に対して最も期待すること」を尋ねたところ、年齢が低いほど「ホームページやSNSページが充実している」ことを重視している(※3)という結果も出ています。





IT技術の導入が遅いと言われる不動産業界ですが(※4)、不動産のマーケティングにおいてSNS活用には数多くのメリットがあります。





【不動産業界におけるSNS活用のメリット】







物件の外観や内観を直感的に訴求できる





潜在的な顧客層との接点を持てる





ハッシュタグや位置情報に基づくマーケティングが可能





投稿や広告における拡散性の強さ





ユーザーとの相互コミュニケーションが可能









■お部屋探し3.0とは





当社では、インターネットにおけるお部屋探しの変化を

・ポータルサイトで物件を探す「お部屋探し1.0」

・検索エンジンを経由し、不動産会社のホームページで物件を探す「お部屋探し2.0」

・SNSで物件を探す「お部屋探し3.0」

と定義しています。





しかし不動産事業者の多くが10人以下の事業所であり、不動産業界従事者の46%が60代以上(※5)という実態もあり、全ての不動産事業者が「お部屋探し3.0」に対応するのは難しい現状もあります。





このような状況を踏まえ、いえらぶクリエイターズでは、住に特化し総フォロワー約45万人を持つ自社アカウント運用の経験をもとに、いえらぶGROUPが持つ不動産会社との関係性を活かし「お部屋探し3.0」を提供してまいります。





いえらぶクリエイターズは「住の出会いで人生を変える」をミッションに、不動産会社の伴走者として不動産流通の活性化を応援していきます。





■株式会社いえらぶクリエイターズについて







サービスサイト : https://ielove-creators.co.jp





いえらぶクリエイターズは不動産xSNS/動画制作に特化したSNSマーケティング会社です。チャンネル運営・SNSマーケティング・コンテンツ制作に大きな強みを持ち、多面的にSNSブランディングを応援します。





【特徴】







合計フォロワー数、約45万人の「your life is good」などを手がけるSNS特化チームが在籍





不動産業に特化したチームによる映像制作





住に特化したクロスメディアの展開





不動産会社向けの戦略設計・投稿・分析までをワンストップで依頼可能









■主な事業





「チャンネル運営」

26万人以上の登録者数を持つYouTubeチャンネル「your life is good」、約14万人のフォロワー数を持つInstagramアカウント「Your Room is Good」、約1万人のフォロワー数を持つTikTokチャンネル「憧れ!内見ガール」など複数の自社SNS運用経験を活かし、各SNSを連携させたクロスメディアでのアプローチが可能





「SNSマーケティング」

自社チャンネルで培ったノウハウ、コンサルティングや講師としての経験をもとに、戦略設計から撮影・編集・投稿・分析までワンストップで行い、クライアントの魅力を引き出すことで集客やブランディング強化、ロイヤリティの醸成にも貢献





「コンテンツ制作」

800本以上の動画制作実績を元に、各種SNSにおける最適な企画・編集が可能。SNSに限らずホームページの会社紹介動画や採用向けの動画等に幅広く対応し、企画構成から撮影・編集・納品まで自社で制作可能





会社名:株式会社いえらぶクリエイターズ

代表者:川口風馬

設立 :2022年11月

所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24F

コーポレートサイト : https://ielove-creators.co.jp



■いえらぶGROUPについて





いえらぶGROUPは「ITの力を使って不動産会社の業務を効率化する」「誰もが快適に住まいを探せる環境をつくる」という使命のもと、2008年に設立した不動産×ITサービスの開発・運営会社です。





主力事業である不動産SaaSの「いえらぶCLOUD」は全国12000社で利用されています。また、近年深刻化する「空き家問題」に取り組むメディアの運営や、「おとり広告」を未然に防ぐ独自機能の開発などを通して、住まい探しをサポートしています。





いえらぶGROUPは、ITの力で不動産業界を応援する伴走者です。SaaSやビックデータを活用し、不動産業界のIT専門家として業務効率化・デジタル化を行ってまいります。利益相反の観点からも、宅建免許を取得し不動産取引業に参入する予定はございません。





今後も不動産業界のDXを促進し、よりよい“住”環境の実現を目指します。





会社名:株式会社いえらぶGROUP

代表者:岩名泰介

設立 :2008年1月

資本金:3,825万円

所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24F

コーポレートサイト : https://ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト : https://ielove-cloud.jp





