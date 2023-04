[日本電気株式会社]

NECは、株式会社Box Japan(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:古市 克典)が主催する 「Box Japan FY24 チャネルパートナーキックオフミーティング」の「FY2023 Box Japan Partner Award」(注1)にて、初となる「Largest Deal of the Year」の受賞をはじめ4つのアワードを受賞したことをお知らせします。また、Box Japanパートナープログラムで定義されている最上位のメンバーシップとなる「Platinum Partner」ランクについても3年連続で保持することができました。





● Best Reseller ARR (5回目の受賞)

全パートナーの中で新規顧客向けに最大のARR(Annual Recurring Revenue:新規年間受注高+アップセル年間受注高)をデリバリーしたパートナーとして受賞。



● Best Reseller TAV (4年連続の受賞)

全パートナーの中で過去も含め最も多くの顧客に最大のTAV(Total Account Value:ご契約頂いているお客様に対して最大のBox価値)を提供したパートナーとして受賞。



● Largest Deal of the Year (初受賞)

昨年度を通して、最大規模の案件をクローズしたパートナーとして受賞。



● Individual Awards (6年連続の受賞)

昨年度、最大規模クラスの案件クロージングに貢献したことにより、個人を対象とした本アワードについても受賞。大型案件になればなるほど、お客様のご意見もより一層厳しくなる中で、NECの強みである豊富な導入実績に基づいた知識とスキルにより、お客様と信頼関係を構築し、案件クロージングに向けた上申プロセスまで伴走したことでBox Japanのビジネスに多大なる貢献をしたことが評価されました。



注1:「FY2023 Box Japan Partner Award」 は、昨年度(2022年2月1日から2023年1月31日までの期間)のBox Japanのビジネスに貢献したパートナー企業を表彰するものです。









NECは、今後も、脱PPAP対策をはじめ、電子帳簿保存法などの法対応、その他お客様のさまざまなビジネス課題に対し、お客様に寄り添ったソリューションを提供して参ります。



