株式会社ニトリ(本社:札幌市北区 代表取締役社長:武田 政則 以下:ニトリ)は、2023年3月にリリースした新たなコレクション「Living in Comfort」を、5月25日(木)より順次、11店舗に展開を拡大いたします。あわせてニトリネットでは、一部アイテムの配送エリアが地域限定となっていましたが、すべてのアイテムが全国配送可能となりました。新しい暮らしの提案をより多くの方に広げてまいります。

【ニトリネット特設ページへはこちらから】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/LivinginComfort/







「Living in Comfort」は、五感を満たす素材の風合いにこだわり、組み合わせることでより心地よく感じられる新たなコレクション。3月から成増店とニトリネットでリリースして以降、これまでのニトリとはまた異なる魅力を感じられる素材感やデザイン、お部屋全体を包む洗練された雰囲気に、喜びと驚きの声を多数いただいております。



この度、「Living in Comfort」シリーズすべての商品を、全国にお届けできるようになりました。また、その素材の表情や肌ざわり、使い心地を直に感じていただけるよう、5月より展示店舗を下記11店舗に拡大。今後も、順次展開店舗を拡大し、新しい暮らしのご提案をさらに広げてまいります。また、アートポスターやドライフラワー、プレートといった暮らしを彩る23アイテムをラインナップに追加。心地いい時間に豊かな奥行きをもたらします。

「Living in Comfort」では、それぞれ異なるライフスタイルで心地よさを叶える4つのプランをご用意。これからをずっと一緒に暮らしたくなる家具・インテリアを、お近くの店舗またはニトリネットで、ぜひご覧ください。



展示店舗:2023年5月25日(木)より順次展開開始

ニトリ成増店、環八用賀店、目黒通り店、新座店、港北ニュータウン店、南砂店、三島店、仙台松森店、名古屋みなと店、守口大日店、倉敷店

※展示有無に関わらず、全国のニトリとニトリネットからご購入いただけます。

心地いい時間に奥行きをもたらす追加アイテムをご紹介 ※価格はすべて税込み価格





・暮らしの景色が変わる。気軽に取り入れられるアート

落ち着きを与えたり、アクセントにしたり、暮らしに心地いいリズムの変化をもたらすアートポスター。壁に掛けても、キャビネットの上にさっと置いても様になります。





アートポスター 3枚セット NV 023GH2

(Living in Comfort)

幅21 x高さ26cm 4,990円











アートポスター 2枚セット CM 3402FP

(Living in Comfort)

幅38×高さ43cm 4,990円













アートポスター 2枚セット SM 023ZJ

(Living in Comfort)

幅38×高さ43cm 4,990円











・穏やかなたたずまい。暮らしになじむドライフラワー

自然そのままのナチュラルな色味に心が落ち着く、特別なお手入れ不要で長く楽しめることも魅力のドライフラワー。少しずつ変わっていく色や表情を楽しめます。







ドライフラワーブーケANM(Living in Comfort)

高さ30cm 999~2,990円















ドライフラワーブーケASM (Living in Comfort)

高さ30cm 999~2,990円











ドライフラワーACM(Living in Comfort)

高さ30cm 999~2,990円















・さりげなく置いておきたい。質感を味わうプレート

磁器の質感をしっかりと感じられるプレートは、オープンシェルフに飾るように収納。使うときにもすぐ手が届きます。縁が高く、汁気のあるパスタにカレーにと幅広く使いやすいディーププレートが仲間入り。



23cmディーププレート ASM GY(Living in Comfort) 左写真右キャビネット上段右下・右写真共通

幅23×奥行23cm 899円







写真中央

23Cmディーププレート ANM BL(Living in Comfort)

幅23cm×奥行23cm 899円



