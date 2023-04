[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベルCHET Asiaから、DOMとMUONの新曲「Why oh you」の日本配信を開始いたします。





「Why oh you」

▼各配信サイトリンクはこちら

https://linkco.re/PnR4T7dN?lang=ja



「Why oh you」はDOMの2枚目のシングル。長年片想いしていた人を忘れられず、いつまでも想い続ける人の物語を歌った1曲。ボーイズアイドルグループATLASのメンバーであるMUONが作詞を共同で手がけ、彼らの歌声が完璧に融合したナンバーとなっている。



「Why oh you」YouTube Official MV: https://youtu.be/lL4EJWUXHS4





【DOM (Kowit Chalitkomut) 】 ※写真左



XOXO Entertainment初のソロアーティスト。独特の柔らかな声とチャーミングな笑顔が特徴。 デート番組で起用された「แฟนกัน1DAY」 (One day with you) がチャート入りを果たすとともに、TikTokのチャレンジ動画にも使われるなど、今注目のアーティスト。





【MUON (Nanon Nampeeti) 】 ※写真右



タイのボーイズアイドルグループATLASのリードボーカル兼ラッパー。2023年2月にリリースされたばかりの 「Boyfriend」 の作詞・作曲者の一人。





■CHET Asiaについて









株式会社CHET Groupが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。



■CHET Asia公式LINE

↓最新のアジア情報が満載!ぜひ登録して各種情報をお待ちください!

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=793umqoj





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



