[株式会社 トゥモローランド]

凛と立ち、好奇心にあふれ、しなやかに前へと進んでいく。今を生きる、そんな大人たちとTOMORROWLAND .Bとの出会いが豊かな時間へとつながっていきますように。







トゥモローランド 京都BAL店では1月2日(月)から1月31日(火)までの期間、

〈 TOMORROWLAND .B ( トゥモローランド ビー) 〉POP UP STOREを開催いたします。



〈 TOMORROWLAND .B ( トゥモローランド ビー) 〉POP UP STORE :

https://tomorrowland.jp/news/2023/01/tomorrowland-b-pop-up-store.html







「私のクローゼットにいつまでも残る"感じる"服。」をフィロソフィーに、2021年TOMORROWLANDより新たなブランドとしてデビューした〈 TOMORROWLAND .B ( トゥモローランド ビー ) 〉。



ブランドの定番アイテムをはじめ、新作コレクションを豊富に取り揃えます。



Gilet : 48-08-31-08003 / ¥132,000 (tax in)

Dress : 48-08-21-08204 / ¥ 66,000 (tax in)







Gilet : 48-07-31-07001 / ¥ 110,000 (tax in)

Knit : 48-02-21-02001 / ¥ 39,600 (tax in)

Pants : 48-04-31-04004 / ¥ 79,200 (tax in)





Tops : 48-01-31-01007 / ¥ 66,000 (tax in)

Blouse : 48-01-31-01009 / ¥ 41,800 (tax in)

Pants : 48-04-31-04003 / ¥ 77,000 ( tax in)





〈 TOMORROWLAND .B ( トゥモローランド ビー) 〉





私のクローゼットにいつまでも残る ”感じる”服。

心に響く服がある。

記憶される感触

高揚するカラーパレット

心地よさを追求する緻密な仕立て

そして、バランスを極めたシルエット。

誠実なものづくりがうむ

「普遍の美学」を宿す服。

それは、日常にいつも寄り添い

たおやかな感性を押し広げてくれるもの。

人の動きにあわせて、服は動き

服が動くと、人の心もポジティブに動き出す。

上質な服には、まとう人の魅力を

美しく引き出すパワーがあるから。

開催店舗





トゥモローランド 京都BAL店

店休日:不定休



営業時間:11:00~20:00



所在地:〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 2F



TEL:075-255-2051





関連URL





▼TOMORROWLAND .B official website

https://b-tomorrowland.jp/



▼instgram

@ tomorrowland.b_official( https://www.instagram.com/tomorrowland.b_official/ )



