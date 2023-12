[株式会社HYBE JAPAN]

~全国5ヶ所12公演51万5,000人が熱狂したツアーは大盛況で閉幕 ~



13人組グループSEVENTEENはデビュー後最大規模のドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』のファイナル公演を12月16日(土)・17日(日)@福岡PayPayドームにて開催し、大盛況のうちに幕を閉じました。







両日で8万人のCARATの声援の中でファイナル公演がスタート

オープニングはこの公演の中でも見どころのひとつである「Super」から大熱狂の中でスタートし、「DON QUIXOTE」「CLAP」と3曲続けて豪華で大迫力のステージを披露し会場を盛り上げました。

オープニングのコメントでは「リーダーと副リーダーがいないけど、僕達11人のメンバーが2人がいないことを皆さんに感じられないように一生懸命頑張ります!2人は本当に大切な存在なので、僕達がその穴を埋められるかどうかは分かりませんが、一生懸命やってみたいと思います!これからずっと健康に皆さんとお会いし続ける為に2人ともリハビリを頑張っていますのであまり心配しないでくださいね。」とコメント。怪我の治療の為本公演を欠席しているS.COUPSとJEONGHANの状況をCARATへ伝えました。2019年の春に行ったコンサート以来、約4年ぶりに福岡で公演を行ったSEVENTEEN。久しぶりの福岡公演に嬉しそうな表情を見せながら個人の挨拶を行った後、公演のオリジナルの掛け声の際の振付を福岡バージョンで披露。会場も一体になって盛り上がりました。

その後、「Don't Wanna Cry」「F*ck My Life」「THANKS」とSEVENTEENの歌唱力を印象付ける楽曲を披露しました。



続いてユニットのステージへ。VOCAL TEAMは「Dust」「Pinwheel -Japanese ver.-」の楽曲を披露し、透明感のある歌声をドーム内に響き渡らせ、最後にはJEONGHANの挨拶「ハニヘ~」をVOCAL TEAM全員で披露しました。続いてPERFORMANCE TEAMが「HIGHLIGHT -Japanese ver.- 」「I Don't Understand But I Luv U」を力強いパフォーマンスと共に披露。最後に、HIPHOP TEAM(S.COUPSは怪我の為に活動を休止している為欠席)が「Back it up」「Fire」をパワフルに披露し、会場の熱気は最高潮になりました。



その後、ガラッと雰囲気が変わり明るく華やかな「SEVENTEEN FOLLOW FESTIVAL」ステージへ。「HOME;RUN -Japanese ver.-」「Left and Right」「Beautiful」、日本最新楽曲の「今 -明日 世界が終わっても-」を披露し、SEVENTEENらしく、会場のCARATたちと一体になり一緒にフェスティバルを楽しみました。その後のコメントでは「2023 MAMA AWARDS」でのSEVENTEENの「Album of the Year」の授賞や、「2023 Asia Artist Awards」で大賞にあたる「今年のアルバム賞」をSEVENTEENが、「今年のパフォーマンス賞」をBSSが授賞したことに関する話題が上がり、その時に披露したBSSのパフォーマンスを一部披露したりしながらCARAT達と喜びを分かち合いました。

その後、「April shower」「Kidult」を披露し会場が暖かい雰囲気に包まれました。



そしていよいよ今回の公演のクライマックスへ。「Anyone」「Good to Me(Japanese Version)」「HOT」とクールで力強いステージで公演のラストを締めくくりました。アンコールステージでは「Sara Sara」「Run to you(Japanese Version)」「To you」を会場をトロッコで周り、会場中のCARATと一緒に最後の時間を楽しみました。最後のコメントでは「久しぶりの福岡楽しかったです!久しぶりに福岡の皆さんに会えて楽しくて幸せです。そして、こんなに大きな福岡PayPayドームでお会いできてとても幸せです。こんな大きな会場を一杯にしてくださってありがとうございます。僕たちの存在理由はCARATの皆さん。いつまでも健康で幸せでいてください。来年は必ず全員でステージに立ちたいです!もっと大きくかっこいい素敵な姿でまた戻って来る日まで待っていてくださいね!スタジアム、Let's GO!」とアンコールステージのコメントを締めくくりました。



コメントの最後には「CALL CALL CALL!」「VERY NICE」で会場を最大限に盛り上げました。アンコールステージの最後には、CARATからの熱い声援に応え、SEVENTEENは即興でBGMに合わせて「God of music」を披露し、全国5ヶ所12公演51万5,000人が熱狂したツアーは大盛況のうちに幕を閉じました。



福岡公演は、16日の公演はグローバルライブビューイング、17日目の公演はグローバルオンラインライブストリーミングでも行われました。 ライブビューイングは韓国、日本、米国、インドネシア、メキシコ、ドイツ、カナダ、マレーシア、ブラジルなど計66カ国/地域で1,500以上の全世界の映画館大型スクリーンを通じて生中継され、オンラインライブストリーミングは1つのメイン画面と3つのコンセプト画面、計4つの画面で観覧可能になり全世界のCARATが一緒に楽しみました。





『SEVENTEEN ‘FOLLOW’ THE CITY』も無事閉幕

公演と連動してファンに様々な体験を提供する『SEVENTEEN ‘FOLLOW’ THE CITY』も『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』の開催都市である埼玉・東京・愛知・大阪・福岡で開催されました。

最後の都市となる福岡では、SEVENTEENとスターフライヤーとのコラボレーションによる世界初のコラボジェットが運航しているほか、SEVENTEENのビジュアルがデザインされた西鉄のバスが福岡市内中を巡り、キャナルシティ博多ではSEVENTEENの最新日本オリジナル楽曲のダンシングウォーター(噴水ショー)が繰り広げられました。





史上最大規模となる5都市で開催されたこの『THE CITY』プロジェクトには30社以上が参画し、70箇所以上でプログラムが提供され、各都市はイベントを楽しむファンの姿でにぎわいを見せていました。

『THE CITY』プロジェクトは次のツアー開催地となるタイ・バンコクへとバトンが受け継がれ、いよいよ東南アジアで初めて開催されます。



