~生産性向上のためオンラインフィットネス/ストレッチや自社アプリも活用しながら従業員の健康経営やダイバーシティなどに向けた取り組み~





予防ヘルスケア×AIテクノロジー(人工知能)に特化したヘルステックベンチャー株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO兼CFO:小泉 泰郎、以下「当社」)は、健康保険組合連合会東京連合会に健康経営に向けた取り組みが評価され、2023年10月1日付けで健康優良企業「銀の認定」が更新されましたことをお知らせします。(健康優良企業認定番号 健銀第2153号)



当社は、関東ITソフトウェア健康保険組合に健康企業宣言を行い、健康保険組合連合会東京連合会に健康経営に向けた取り組みが評価され、健康優良企業「銀の認定」が更新されました。





■健康企業宣言について

健康企業宣言とは、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、その取り組みのサポートを健康保険組合および健康保険組合連合会東京連合会と共同で行なうものです。取組みによって一定の成果を上げた場合は「健康優良企業」として認定されます。

詳細はこちら: https://www.kprt.jp/contents/health/index.html





当社は、従業員に向けた健康経営の取り組みやダイバーシティの推進など、今後も積極的に展開してまいります。



<株式会社FiNC Technologiesについて>

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×テクノロジー(人工知能)に特化したヘルステックベンチャーです。管理栄養士や理学療法士等の健康領域の資格保有者、トレーナー、データサイエンティストやエンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に今後は貢献してまいります。





◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役 CEO兼CFO 小泉 泰郎

◆従業員数 56名(2023年10月1日現在)





<提供サービスURL>

FiNCアプリ:https://finc.com

FiNC for BUSINESS:https://company.finc.com/business

FiNC OEM KIT:https://company.finc.com/dx

FiNC Marketing Solution : https://company.finc.com/ad

FiNC U:https://u.finc.com





※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。



