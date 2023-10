[アース製薬株式会社]

バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH(バース)」は、2種類の香りから選べるボディケアセット『BARTH Premium Care Kit(バース プレミアムケアキット)』を数量限定で発売します。『BARTH Premium Care Kit -Citrus-』は2023年10月23日(月)より全国のバラエティショップ・ドラッグストア(一部店舗限定)・BARTH公式WEBストア・LINEギフトで、『BARTH Premium Care Kit -Lavender-』は2023年10月30日(月)より全国のロフト(一部店舗を除く)・ロフトネットストア・LINEギフト限定で発売いたします。











リラックスタイムを演出する香りで特別なボディケアを





『BARTH Premium Care Kit』は、『薬用BARTH中性重炭酸入浴剤 9錠(3回分)』とお試し用ミニサイズの『プレミアムボディクリーム at bath time』、『プレミアムハンドクリーム』の3点セットです。温浴効果により疲労回復を促す重炭酸*1入浴から始まり、バスルーム内で濡れた肌のままボディケア、おやすみ前のハンドケアの3ステップで、体も肌もどちらも労わるプレミアムなナイトケア体験をご提供します。2種類から選べる香りはどちらもリラックスタイムを演出します。お好きな香りに包まれながら、ボディケアとハンドケアをお楽しみください。大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

*1 有効成分:炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム







『BARTH Premium Care Kit』商品概要





BARTH Premium Care Kit -Citrus-



・発売日:2023年10月23日(月)より順次発売予定

・販売価格:2,420円(税込)

・セット内容:

薬用BARTH中性重炭酸入浴剤(9錠/3回分)

BARTHプレミアムボディクリーム at bath time ベルガモット(ミニサイズ/100g)

BARTHプレミアムハンドクリーム シトラス(ミニサイズ/20g)

・販売チャネル:全国のバラエティショップ、ドラッグストア(一部店舗限定)、BARTH公式WEBストア、LINEギフト



BARTH Premium Care Kit -Lavender-



・発売日:2023年10月30日(月)より順次発売予定

・販売価格:2,420円(税込)

・セット内容:

薬用BARTH中性重炭酸入浴剤(9錠/3回分)

BARTHプレミアムボディクリーム at bath time

ラベンダー&ゼラニウム(ミニサイズ/100g)

BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー(ミニサイズ/20g)

・販売チャネル:全国のロフト(一部店舗を除く)、ロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/)、LINEギフト





商品詳細





薬用BARTH中性重炭酸入浴剤



販売名:BARTHタブレット入浴剤[医薬部外品]

ドイツの希少な泉質「中性重炭酸泉」から着想を得た重炭酸*1入浴剤。

重炭酸イオン*1を豊富に含むお湯が温浴効果を促進、疲労回復を促します。

体を芯まで温める重炭酸入浴でその日の疲れをとり、眠りにつくための準備を。

*1 有効成分:炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム

3錠 396円、9錠 990円、30錠 2,750円、90錠 6,600円 / 1回3錠



BARTHプレミアムボディクリーム at bath time ベルガモット/ラベンダー&ゼラニウム



スキンケアレベルの美容保湿成分*2を20種*3配合した美容液発想のボディクリーム。濡れた肌をクリームで包む新感覚保湿ケアで、思わず触れたくなるふわもち肌へ。柑橘系の爽やかさでリラックスタイムを演出する「ベルガモット」、フローラルのやさしさで癒しのひとときを演出する「ラベンダー&ゼラニウム」、選べる2種類の香り。

※ラベンダー&ゼラニウムは、一部店舗限定・数量限定

*2 保湿成分:ナイアシンアミド、トコフェロール等

*3 ラベンダー&ゼラニウムは21種

各300g 各1,980円



BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー/シトラス



14種のボタニカル成分*4で睡眠中の手肌をいたわるナイト美容ハンドクリーム。手荒れを防いでキメを整え、みずみずしくすこやかな手もとへ。

ハーブの爽やかさの中にフローラルの柔らかさがのぞく「ラベンダー」、すっきりとしたシトラスとナチュラルハーブが調和する「シトラス」、選べる2種類の香り。

*4 保湿成分:カミツレ花エキス、ツボクサエキス等

各50g 各1,320円



※表示価格はすべて税込です。

※画像は現品です。





ワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH」







BARTHは、バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランドです。世界でも希少な中性重炭酸泉から着想を得た『薬用BARTH中性重炭酸入浴剤』をはじめとして、ナイトタイムを充実させるプロダクトを展開。“入浴”や“睡眠”といった何気ない日々の暮らしにワンエッセンス加えるだけで満たされる、プレミアムなナイトケア体験を提供します。





その他商品ラインナップ





BARTHプレミアムリップクリーム



睡眠中の唇にうるおいを与え翌朝までしっとり感続くナイト美容リップクリーム。

13種の美容保湿成分*5配合で、ふっくらとハリのあるうるツヤ唇へ。

*5 保湿成分:ナイアシンアミド、トコフェロール等

5g 990円





BARTHプレミアムアイクリーム



ポイント密着浸透*6で目もとに透明感*7を宿すアイクリーム。

安定化レチノール*8など33種の美容保湿成分*9配合で、ハリ・弾力のある目もとへ。

*6 角質層まで

*7 うるおってキメ・ツヤのある肌のこと

*8 保湿成分:リノール酸レチノール

*9 保湿成分:リノール酸レチノール、グルコシルヘスペリジン等

15g 1,980円





BARTH中性重炭酸洗顔パウダー



洗顔の新習慣を提案する、泡立たない中性重炭酸*10マッサージ洗顔料。

天然由来の成分が汚れを吸着してうるおいを与え、透明感*11のある美しい素肌へ。

*10 炭酸水素ナトリウム(皮膚保護成分)

*11 洗顔により汚れが落ちた状態のこと

<ボトル> 50g 3,960円、トライアルサイズ(24g)2,178円

<分 包> 10包入 1,320円





BARTH中性重炭酸フェイスマスク



フレッシュな重炭酸イオン*12が溶け込む美容液フェイスマスク。

使う直前に混ぜ合わせるセパレート構造で、重炭酸イオンを含む美容液がお肌を引き締めキメの整った肌へ。

*12 炭酸水素ナトリウム(皮膚保護成分)

1枚入 990円、3枚入 2,640円



※表示価格はすべて税込です。

※「BARTH」はアース製薬のブランドです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-13:16)