[株式会社ギフティ]

~最大232種類のラインナップから贈った相手が自由に選べるギフト~





eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、お歳暮などの冬ギフト関連アイテムのeギフトがパッケージ化された「giftee Winter Box」を2022年12月13日(火)より販売開始いたしました。本商品は、年末のお歳暮シーズンに向けて、LINEやメールで贈ることのできるeギフトで、受け取ったユーザーが、お好きなアイテムを自由にお選びいただけます。さらに、今年もお歳暮シーズンを演出する限定のギフトカードデザインも提供を開始しておりますので、あわせてお知らせいたします。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です



■ お歳暮などの冬ギフトを気軽に贈れる「giftee Winter Box」とは





「giftee Winter Box」は、お歳暮などの冬ギフトを気軽に贈りあえるよう開発したBoxシリーズの新商品です。本Boxは、華やかなスイーツ類をはじめ、食卓を彩るこだわりグルメ、ドリンク・お酒類、年末の大掃除に役立つ家事代行サービスや入浴剤・雑貨類など最大232種類(2022年12月13日(火)時点)のギフトの中から、相手に好きな商品を選んでいただき受け取ったギフトポイントと交換することができるeギフトです。1,000~15,000ポイントの5券種をご用意しており、受け取ったギフトポイントの範囲内で、1つの商品または複数の商品を組み合わせて交換することができ、贈る相手に自由にギフトを選んで、受け取っていただくことができます。



販売期間:2022年12月13日(火)11:00AMから

券種:「giftee Winter Box」 1,000/3,000/5,000/10,000/15,000ポイント

※販売ポイント数は変更になる場合がございます

「giftee Winter Box」販売ページ:https://giftee.com/items/3094



■「giftee Winter Box」オススメのポイント!

1. お歳暮にぴったり!商品ラインナップが揃うパッケージギフト

新発売の「giftee Winter Box」は、お歳暮に最適なeギフトです。洋菓子・和菓子などのスイーツや年末年始を贅沢に過ごすこだわりグルメ、ビール・ワイン類やコーヒー・お茶類の詰め合わせなども取り揃えております。



2. 受け取った相手が「自由に」ギフトを選び受け取ってもらえる

贈る相手の好みの商品がわからなくても、「Boxシリーズ」は相手が自由にギフトを選んで受け取り・利用してもらえるため、ギフトの準備に悩む問題を解決します。店舗受け取り・オンライン利用・配送と、商品によって交換方法もお選びいただけるため、ご自身の都合の良いタイミングでギフトを受け取り、利用してもらうことができます。



3. 限定メッセージカードで気持ちを届けよう!

スマホから相手の住所を知らなくてもLINEやメールで簡単にeギフトを贈ることができます。贈る際は、限定メッセージカードに日頃の感謝の言葉や「今年も大変お世話になりました」「来年もよろしくね」など年末年始のご挨拶やメッセージを添えることで、さらに贈り先とのコミュニケーションが深まるはずです。



■ 暮れのご挨拶に。お歳暮おすすめギフト

今年一年の感謝を伝える「お歳暮」におすすめのギフトをセレクトしました。お世話になった方や離れた家族、友人へ、暮れのご挨拶とともにとびきりのギフトを贈ってみませんか?

※掲載商品のラインナップおよびイメージは一部変更になる可能性がございます



■ 惣菜

鎌倉ハム石井商会





鎌倉ハム 熟成ロースハム入りセット / 和

¥8,900 税込

https://giftee.com/items/2439/item_skus/54295



IZAMESHI





IZAMESHI SOUP セット

¥3,300 税込

https://giftee.com/items/2689



■ スイーツ

shirokane sweets TOKYO





白金スイーツ 焼き菓子アソートセット 20個入り【shirokane sweets】

¥6,284 税込

https://giftee.com/items/2432



HIYORI WASANBON





日和ギフトセット【ポスト投函】

¥4,474 税込

https://giftee.com/items/2939



■ 酒類

AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)





独歩ビール6本&金太郎ソーセージ2種セット

¥4,950 税込

https://giftee.com/items/2998



ナオライ





浄酎・琥珀浄酎 180ml × 3本セット【3種飲み比べ】

¥6,480 税込

https://giftee.com/items/2680



■ ノンアルコール飲料、お茶

PostCoffee





国内トップロースターコーヒー10種

¥8,560 税込

https://giftee.com/items/1976



雲透(くもすき)





JAPANティー / ティーバッグギフトセット

¥7,151 税込

https://giftee.com/items/1968/item_skus/53411



■ 入浴剤、雑貨ほか

HAA





ことばに包まれた入浴剤「HAA for bath 日々」

¥5,980 税込

https://giftee.com/items/2588



BI-SU(美巣)





美巣フェイスマスク(1枚入)【ポスト投函】/ リボン/ワインレッド

¥1,870 税込

https://giftee.com/items/2644/item_skus/54686



■ 新たな年を彩るデザインを探して

Flying Tiger Copenhagen





フライングタイガーお買い物券 / 1,000円

¥1,000

https://giftee.com/items/668/item_skus/652



minne





minneギフトチケット / 5,000円

¥5,000

https://giftee.com/items/1583/item_skus/52612



■ 年末年始の大掃除に

宅配収納サービス「サマリーポケット」





宅配収納サービス「サマリーポケット」プリペイド・ギフトコード

¥2,000

https://giftee.com/items/2484/item_skus/54409



家事代行ベアーズ





ギフトチケット/ 家事代行スタッフ1名3時間プラン

¥14,300 税込

https://giftee.com/items/1737/item_skus/52998



■ ギフトカードに2022年お歳暮限定デザインが登場!

「giftee(R)」のギフトにはオシャレなギフトカードを添えることができます。今年はイラストレーターのサカモトリエさんによるお歳暮限定デザインを提供しています。



イラスト:サカモトリエ



■ ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。



▼3つの交換方法







【株式会社ギフティについて】

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,136百万円(2022年9月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



