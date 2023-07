[株式会社デイトナ・インターナショナル]

7月はアニバーサリー月間として「Fashion-art-sustainable」を軸に毎週イベントを開催!







Firsthand RAYARD MIYASHITA PARKは来る7月28日に開店3周年を迎えます。



7月は3周年のアニバーサリー月間としてFirsthandが掲げる「Fashion、art、sustainable」を軸に様々な店頭イベントや別注アイテムの発売をいたします。



アニバーサリー月間の第一弾として、買い付け先で感じてきたテンション、ムードを反映したスタイルが注目を集める古着店"AUSGANG"のPOP UP STOREを開催。



今回はスペイン・ギリシャ・オーストリアでオーナー自ら買い付けた古着やフットボールアイテムをはじめ、スニーカーやアクセサリーなど多数ご用意いたしました。ぜひ唯一無二なアイテムを店頭でご覧ください。



各コンテンツの詳細についてはDaytona Parkのホームページ内で随時更新してまいります。併せてご覧ください。





















AUSGANG POP UP STORE 詳細





■会期:7月1日(土) ~7月9日(日) 11:00~21:00

■場所:Firsthand RAYARD MIYASHITA PARK

■住所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

■電話:03‐6805‐1828



Firsthand





株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトストアです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。

OFFICIAL WEB SITE :https://firsthand.jp/

Instagram アカウント :https://www.instagram.com/firsthand__official/



