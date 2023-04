[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、CAセガジョイポリス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:吉本 武)が運営する東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」とのコラボレーションイベント「オトメイト in JOYPOLIS」を、2023年5月30日(火)から2023年7月23日(日)まで開催することを発表いたしました。



本イベントは、『薄桜鬼』シリーズ15周年と『劇場版 Collar×Malice -deep cover-』の公開を記念して開催されるイベントで、アトラクションとのコラボやコラボメニュー、オリジナルグッズの販売など、 テーマパークならではのコンテンツが盛りだくさんとなる予定です。

今回の情報解禁では、イベント限定の描き下ろしイラストを公開!イベントの詳細は後日発表となりますので、お楽しみに!



▽「オトメイト in JOYPOLIS」特設サイト

https://tokyo-joypolis.com/event/otomate_jp/index.html





「オトメイト」とは



「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、シリーズ累計出荷本数が100万本を突破した「薄桜鬼」や、劇場アニメ化企画が進行している「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch ™タイトルの展開に力を入れており、既に54タイトルを発売(2023年4月現在)。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。



公式ホームページ: https://www.otomate.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/OtomateWeb





東京ジョイポリス概要



●公式サイト:https://tokyo-joypolis.com/

●所在地:東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ3~5F

●電話番号:03-5500-1801

●アクセス:新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分

りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分

●通営業時間:10:00~20:00(最終入場19:15)

※時期によって異なります。※東京ジョイポリス公式HPにてご確認ください。

●料金:入場料(入場のみ)/大人(18歳以上)1,200円、小・中・高生900円

パスポート(入場+アトラクション乗り放題)/大人(18歳以上)5,000円、小・中・高生4,000円



