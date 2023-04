[日本電気株式会社]

エンドツーエンドのパーソナライゼーションにより、コンテンツ作成時間を65%削減、4倍の顧客エンゲージメントを実現



NECの子会社で、スタートアップの創出を推進するNEC X, Inc.(注1、以下 NEC X)は、生成AI(ジェネレーティブAI)と自然言語処理(NLP)アルゴリズムを用いたマーケティングコンテンツ作成プラットフォームを提供するスタートアップ「Qualitative Intelligence(注2、以下QI)」を設立しました。QIは、エンドツーエンドで個別最適化可能な唯一のコンテンツ作成ソリューション「VoxQI」を提供します。





コンテンツマーケティングの成功には、複数のスキルを持った専門家の確保や、ターゲットごとに響く内容の作りこみなど、多くの課題があります。QIのマーケティングコンテンツ作成プラットフォームにより、生成AIとNLPによってソーシャルメディア上の顧客の声を収集・分析し、トレンドやその背景にある社会的な文脈を理解することで、専門家不要でパーソナライズされたコンテンツ(記事、ニュースレター、ソーシャルメディア投稿、ビデオスクリプトなど)を作成することが可能です。



マーケターは、VoxQIを利用することで、迅速かつ容易に大量のパーソナライズされた高品質なコンテンツを制作することができます。また、コンテンツに対する個々の顧客の反応にあわせてカスタマイズされたマーケティングキャンペーンの実施が可能となり、より強固な顧客とのつながりを構築し、ブランドロイヤルティを高めることができるようになります。コンテンツ作成プロセスを合理化することで、企業は時間とコストの両方を節約し、コンテンツマーケティング戦略を新たな次元に引き上げることができます。



VoxQIは、これまでに実施した消費財ブランドや広告代理店などの顧客4社との実証実験により、顧客エンゲージメントが平均4倍向上することが確認できました。同時に、マーケティングチームの時間とリソースを最大65%削減することに成功しています。



米国・フロリダ州でサプリメントの製造・販売を手掛けるLadybug Potionsの共同設立者兼最高マーケティング責任者であるLaura K. Ratner氏は、「QIのおかげで、Ladybug Potionsのコンテンツ制作は量・質共に飛躍的に向上し、競合他社を大きく引き離すことに成功しました。そして何より、Eメールキャンペーンの効果が倍増し、クリック率(CTR)が225%も上昇しました。QIは、購読者を優良な顧客に変える上で、間違いなく重要な役割を担っています。」と述べています。



なおQIは、NEC Xの事業創出プログラム(Venture Studio Program)卒業に先立ち、Alchemist Accelerator Program(注3)にも採択され、現在、資金調達および事業成長に向けた活動を進めています。NEC Xは今後も、意味論的NLP技術(注4)の実装など、さらなる成長支援を続けていきます。







NEC XのVenture Studio Programでは、優れたビジネスアイデアを持つ人材を客員起業家(注5)として採択し、NECの技術や研究者とのマッチング及び顧客発見・顧客実証のプロセスを通じて事業を立ち上げます。QIは、2018年のNEC X設立以来、本プログラムを通じて立ち上げた10件目の新事業となります。(注6)



本件に関する各社のコメントは以下のとおりです。



「NEC XのVenture Studio Programを通してQIのビジネス立上げを支援することができ、大変嬉しく思っています。特に、次の段階で、意味論的NLP技術を実装することを楽しみにしています。これにより、QIのトレンドスポッティングアルゴリズムとツールが向上することで、QIの顧客はより強力な洞察を得ることができ、トレンドを先取りしたり、よりパーソナライズされた効果的なコンテンツを作成できるようになります。QIが私たちのプログラムの卒業生として大きな成功を収めることを楽しみにしています。」

NEC X, President and CEO, 井原 成人



「NEC XのVenture Studio Programは、QIとVoxQIにとって素晴らしいプログラムでした。NEC Xの支援のおかげで、ブランドとユーザーがコミュニケーションを取る方法を革新するAIであるコンテンツ作成ソリューションを市場に投入できました。これからもNEC Xとの連携を続け、QIの力で世界中にビジネスをもたらし、企業が顧客と深いつながりを築き、常に最先端を進んでいく手助けをしていきます。」

QI, Founder, JD Rico



(注1) 本社:米国・カリフォルニア州、President and CEO:井原成人

(注2) 本社:米国・カリフォルニア州、Founder:JD Rico

(注3) Alchemist Accelerator, LLC(本社:米国・カリフォルニア州、President and Managing Director:Rachel Chalmers)による起業支援プログラム

(注4) テキストに含まれる意味や文脈を考慮し、言語表現の意味を理解するために用いられる技術

(注5) Entrepreneur In Residence (EIR):起業家が企業に社員や業務委託として入り、新事業の立ち上げや起業の準備を行う仕組みのこと

(注6) 10件の新事業の内訳:9件のスタートアップ事業(本件含む)立上げ、1件のNECグループ内事業化



