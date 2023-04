[CHET Group]

受賞グループは、YouTube視聴数4.5億回超!アジア著名音楽プロデューサーによるオリジナル楽曲制作、「VOGUE KOREA」での掲載、タイの大型イベントへの参加など、超豪華特典を提供!



「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)が開催する、次世代アジアスターを発掘する【NEXT ASIA STAR PROJECT】が始動。第一弾としてシンガーを発掘する「NASP for Singer Audition」のエントリー受付が4月3日より開始いたします。



過去アジア展開事例としては、NCT127/Kep1erなどが出演するタイでのイベント主催や

LDH JAPANに所属するBALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER等のアジア進出支援など豊富な実績があるチームがサポート。

世界にあなたの歌を届けよう!











「NASP for Singer Audition」 とは



受賞したシンガーは、韓国有名雑誌「VOGUE KOREA」での掲載、韓国ボーイズグループEXOメンバーのスホ(SUHO)や、日本でも注目を集める人気タイドラマ『TharnType/ターン×タイプ』で主役を務めるミュー(Mew Suppasit)など著名アジアアーティストへ楽曲提供しているアジア著名音楽プロデューサー「Benz」によるオリジナル楽曲制作、タイの大型イベント「バンコク日本博」へ出演、賞金総額150万円贈呈など超豪華特典をご用意しております。



また、プロによるボーカルレッスンや著名カメラマンによるアーティスト写真撮影など、シンガーとしての活動もサポートさせていただきます。



▼「NASP for Singer Audition」 の詳細・エントリー

https://nasp.chet.com/singer





主催メッセージ



現在アジアでは空前絶後のPop Cultureブームが到来



日本にいる数多くのシンガーが

アジアでブレイクする可能性を秘めています



今回はNCT127/Kep1erなどが出演するタイでのイベント開催や

LDH JAPANに所属するBALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER等の

アジア進出支援実績があるCHETがアジア進出をサポートします!



あなたの歌声を我々が世界に届けます!



<支援実績>













各グループ(グループA、グループB、グループC)特典内容







BTSやTWICEなど著名グループが頻繁に登場する

韓国版「VOGUE」にアーティスト・活動・楽曲情報を掲載します。









Benz Kankanat



作曲した楽曲のYouTube視聴数は4.5億回超。

アジアで活躍する著名な音楽プロデューサーBenzがオリジナル曲を提供します。



韓国 EXO SUHO instagram:1,057万人以上

タイ Mew Suppasit instagram:534万人以上



などアジア各国で活躍する著名アーティストへ楽曲提供実績があり、タイトップアイドルグループ ”PRETZELLE”のオリジナル曲では1,800万再生以上の大ヒット作を生み出しています。











ベトナム有線放送にて、受賞者の楽曲およびカバー楽曲のプロモーションを行います。





著名カメラマンによるアジア向け、アーティスト写真撮影を行います。





イベント出演や楽曲提供にあたって、プロによるボーカルレッスンを実施します。







グランドステージ特典内容







BALLISTIK BOYZやPSYCHIC FEVER、BNK48など著名グループが登場したタイ最大級の日本総合イベントへの出演権を獲得できます。





イベント出演の渡航費や活動サポート費用として、グランドステージ上位3名へ総額

150万円の賞金を贈呈します。





カバー楽曲をiTunesなど、他全世界配信サイトにて配信します。



<オーディションスケジュール>

■各グループ日程







■グランドステージ日程



各グループファイナルで進出条件達成者はグランドステージへ参加可能!





参加者へのメッセージ



ASIAを代表するアーティストデビューの機会を提供します

皆さんの未来にとって貴重な体験を獲得し

ASIA STARへの道を発見してください!





■CHET Groupについて

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)