全国約250の自治体にふるさと納税事業の支援サービスを提供するレッドホースコーポレーション株式会社(本社:東京都墨田区、代表執行役社長:山田健介、以下 当社)は、当社がサポートする神奈川県藤沢市(市長:鈴木恒夫、以下 藤沢市)が、株式会社HIROTSUバイオサイエンス(本社:東京都千代田区、代表取締役:広津崇亮、以下 HIROTSUバイオサイエンス)が提供する「N-NOSE plus すい臓」と「N-NOSE わんちゃん」を6月6日(火)から寄附受付を開始するにあたって、返礼品の登録や説明文の作成など、公開までをトータルでサポートしました。

同返礼品は昨年11月に登場し、全国の寄附者の方から多数の寄附をいただき、高評価を受けている「がんのリスク早期発見サービス 線虫N-NOSE【FN limited】」に続くもので、ふるさと納税サイト「ふるなび」での限定寄附受付となります。









昨年11月に登録された「N-NOSE」は大好評。ふるなびで4.8の高評価を受け、人気の返礼品に。





2022年11月21日に初登場した「がんのリスク早期発見サービス 線虫N-NOSE【FN limited】」は、寄附受付開始以来、藤沢市No.1の返礼品となりました。寄附サイト「ふるなび」内での評判もよく、「大変助かります」や「ほんとうに感謝しています」「定期的に受けたい」といった嬉しいレビューを多数いただいております。好評を受けて、今回は「N-NOSE plus すい臓」と「N-NOSE わんちゃん」をふるさと納税返礼品へ追加登録するに至りました。

「N-NOSE」は、藤沢市内の湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)に研究開発拠点を置くHIROTSUバイオサイエンスが提供しているがん検査キットです。

嗅覚に非常に優れた線虫C.elegansが、人の尿中に含まれるがん特有の匂いを高精度に検知することを利用した、がんの一次スクリーニング検査で、尿を提出するだけで、簡便・安価・高精度・全身網羅的に早期がんを調べることが可能です。線虫が反応することが確かめられているがん種は、胃がん/大腸がん/肺がん/乳がん/子宮がん/すい臓がん/肝臓がん/前立腺がん/食道がん/卵巣がん/胆管がん/胆のうがん/膀胱がん/腎臓がん/口腔・咽頭がんの15種類です。



第2弾はすい臓がん検査キットと愛犬用のがん検査キットの2種類。6月6日から、ふるなび限定で寄附受付開始。





今回の返礼品は、すい臓がんのリスク検査「N-NOSE plusすい臓」と愛犬の健康を守りたいという想いから開発された、愛犬用のがんのリスク検査「N-NOSEわんちゃん」で、6月6日(火)よりふるさと納税サイト「ふるなび」限定で寄附受付開始となりました。

当社は、2022年11月に寄附受付を開始したN-NOSEシリーズ第1弾では、検査の概要や流れなどを寄附者にわかりやすく説明するため商品ページ内での掲載内容に工夫して登録までのサポートをしました。第1弾に続き、今回の第2弾も返礼品としての登録から公開までをトータルでサポートしました。

本返礼品を通じて藤沢市を知ってもらうきっかけとなり、また、がんの早期発見につながっていけるよう市や事業者と協力してアピールしていくために引き続きサポートしてまいります。



■返礼品概要

◇返礼品名

1.【ふるなび限定】すい臓がんのリスク早期発見サービス 線虫N-NOSE plusすい臓【FNlimited】

寄附額:240,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=900179



2.【ふるなび限定】愛犬のがんのリスク早期発見サービス 線虫N-NOSE わんちゃん【FNlimited】

寄附額:70,000円

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=899955



◇事業者名:株式会社HIROTSUバイオサイエンス

◇寄附受付開始:2023年6月6日(火)

◇掲載ふるさと納税サイト:ふるなび



<藤沢市ふるさと納税担当者の想い>

本市にある湘南アイパークの研究拠点から誕生した「N-NOSE」は、昨年11月のお礼品掲載以降、大変ご好評をいただいております。今回新たにご提供いただく、すい臓がんのリスク検査「N-NOSE plus すい臓」と愛犬用のがんのリスク検査「N-NOSE わんちゃん」を通して、改めて世界初の技術が本市の研究拠点で誕生したことを知ってもらえればと思います。

<HIROTSUバイオサイエンス担当者の想い>

HIROTSUバイオサイエンスは、線虫という「生物」を使ったがんのリスク検査をするオンリーワン企業として、人、そして動物が健やかに暮らすことのできる社会を「線虫がん検査N-NOSE」の技術でサポートします。

<当社担当者の想い>

昨年11月、第1弾の返礼品を掲載し、N-NOSEシリーズでは人気返礼品となりました。今回はその第2弾となるN-NOSEのプラスすい臓線虫検査及び犬用の線虫検査となります。ぜひプラスすい臓に加えて、飼われているペット(犬)も一緒に受けて頂ければ幸いです。観光地のイメージが強い藤沢市ですが、地元取組みなども今後さらにPRしていき、寄附・地域貢献に繋がるよう協業していきます。



* N-NOSE (R)は、株式会社HIROTSUバイオサイエンスの登録商標です。







【レッドホースコーポレーション株式会社】



本社:〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立:1964 年 3 月

代表者:代表執行役社長 山田健介

事業内容:地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL: https://www.redhorse.co.jp/

ふるさと納税事業サイトURL:https://www.redhorse.co.jp/furusato-nozei/



【神奈川県藤沢市】



藤沢市役所:神奈川県藤沢市朝日町1番地の1

市長:鈴木恒夫

人口:444,889人(2023年3月1日現在)

世帯:210,300世帯(2023年3月1日現在)

URL: https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/



【株式会社HIROTSUバイオサイエンス】



住所:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート

設立:2016年8月

代表者:代表取締役 広津崇亮

事業内容:線虫および線虫嗅覚センサーを利用したがん検査の研究・開発・販売

URL: https://hbio.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当:見原(みはら)

電話番号:03-6402-7614

e-mail:service-info@redhorse.co.jp



