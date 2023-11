[シント=トロイデンVV]

シント=トロイデンVV(以下、STVV)は、株式会社DRモビリティーズ様(本社:東京都渋谷区) と2023-2024シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。









日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州~世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。



【株式会社DRモビリティーズ 代表取締役 今井翔太様 コメント】

「弊社は『DRive to DReam(夢に向かって突き進む)』の理念を掲げ、ITエンジニアや弊社に関わる人たちの夢を、様々な形から応援する企業です。日本サッカーを世界一にするというDMM.comさんの夢に大変共感し、少しでもその活動に寄与できたらと思い、スポンサー契約の締結に至りました。STVVを通じて日本サッカーが世界に大きな影響を与える一助となれば幸いです。Laten we gaan! STVV!」





■会社概要

社名: 株式会社DRモビリティーズ(DR Mobilities Co., Ltd.)

代表者:今井 翔太

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

事業内容:

ITインフラ事業

システム開発事業

ネットワーク事業

上記に関するコンサルティング事業

公式サイト:https://dr-mobilities.com/



【シント=トロイデンVV(STVV)とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者(CEO)に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。シュミット ダニエル選手(前所属 ベガルタ仙台)、橋岡大樹選手(前所属 浦和レッズ)、岡崎慎司選手(前所属 FCカルタヘナ)、伊藤涼太郎選手(前所属 アルビレックス新潟)、小川諒也選手(前所属 FC東京 )、山本理仁選手(前所属 ガンバ大阪)、藤田譲瑠チマ選手(前所属 横浜F・マリノス)、鈴木彩艶選手(前所属 浦和レッズ)が所属。2022-23シーズンは勝ち点42の12位で終了した(11勝9分14敗/得失点-3/37得点40失点)。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-06:40)