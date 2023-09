[FiNC Technologies]

~各イベントにチャレンジした参加者の中から抽選で豪華賞品プレゼント!さらに全イベントに参加した方には抽選でAmazonギフト券1万円プレゼント~





予防ヘルスケア×AIテクノロジー(人工知能)に特化したヘルステックベンチャー株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO兼CFO:小泉 泰郎、以下「当社」)が提供するヘルスケア/フィットネスアプリ「FiNC(R)︎」は、累計1,200万ダウンロードを達成したことをお知らせいたします。



2017年3月にサービスを開始したヘルスケア/フィットネスアプリ「FiNC」は、2023年8月現在で累計1,200万ダウンロードを達成いたしました。これもひとえに日頃よりご愛顧いただいているお客様や、ご支援いただいている株主様をはじめとした関係者の皆様によるものと深く感謝しております。



この度、1,200万ダウンロード達成を記念し、日頃FiNCのサービスをご利用いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めてFiNCアプリ内にて歩数・食事・消費カロリーを記録するイベントを本日、2023年9月5日(火)から下記内容にて開催いたします。



また、第1~3弾イベントに参加者の中から、それぞれにFiNCオリジナル体組成計やBRUNO ハイブリッド加湿器、ReFa 4 CARAT RAYなどの豪華賞品を抽選でご用意しております。さらに、全イベントにチャンレンジした参加者の中から、抽選で10名の方にAmazonギフト券1万円分をプレゼントいたします。



【1,200万ダウンロード達成記念イベント概要】

実施期間:

2023年9月5日(火)11:00~2023年9月27日(水)22:59まで



参加方法:

FiNCアプリ内で実施されている「1,200万ダウンロード記念イベント」に参加



チャレンジ内容:

<第1弾>

実施期間:2023年9月5日(火) 11:00~2023年9月12日(火)22:59まで

期間中に歩数記録を合計5日間行います。5日間の歩数記録は、連日でなくても有効です。



<第2弾>

実施期間:2023年9月12日(火)11:00~2023年9月19日(火)22:59まで

期間中に1日1回以上の食事記録を合計5日間行います。5日間の食事記録は、連日でなくても有効です。



<第3弾>

実施期間:2023年9月19日(火)11:00~2023年9月27日(水)22:59まで

期間中に歩いて合計1,200kcal消費にチャレンジ。



※FiNC公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー&ハッシュタグ「#FiNC宣言」をつけて投稿いただくと当選確率がUPします。



賞品/当選者数:



・FiNCオリジナル体組成計:10名様

・BRUNO ハイブリッド加湿器 COLUM MIST:5名様

・ReFa 4 CARAT RAY:3名様

・SIXPAD Foot Fit 2:2名様

・DOCTORAIR 3Dスーパーブレード スマート:1名様

※カラーの指定はできませんので予めご了承ください。



全チャレンジ参加者の中から抽選:

・Amazonギフト券10,000円:10名様



当社は、今回のアプリ内イベントや新機能として登場したウォーキングを習慣化させる「歩数ロト」などを、通じて皆様の健康行動につながる施策を今後も展開してまいります。



<ヘルスケア/フィットネスアプリNo.1「FiNC」とは>



FiNCアプリは、特許※3を取得したパーソナルトレーナーAI(人工知能)を内蔵したヘルスケアプラット

フォームアプリです。「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。」というコンセプトのもと、累計1,200万ダウンロードを突破いたしました。さらに、ダイエッターが選ぶ今最も注目したいダイエットアプリ、ヘルスケア/フィットネスにおいてダウンロード数国内No.1を獲得し、「Google Playベスト オブ2018」では「自己改善部門」において大賞を受賞いたしました。また、当社はヘルスケア分野における人工知能に関連した技術で、49件の特許を取得しております。



1つのアプリで食事・体重・歩数・運動・睡眠時間といったライフログを中心に記録ができ、歩くだけで商品がもらえる歩数ロトなど、健康行動につながる施策も実施中。また、著名なアスリート・トレーナー・栄養士といった専門家が発信するエクササイズ・ストレッチ・ヘルシーレシピ・ヨガといった動画コンテンツや、20万件もの食品データベースをはじめ、様々な栄養および運動プログラムを内蔵し、パーソナルトレーナーAIが、ユーザーひとり一人の興味や悩みにあったメニューを厳選してお届けいたします。ひとりではなかなか続けられない方でも、楽しみながら続けることができるアプリになっています。



FiNCアプリのダウンロードはこちら

ダウンロード:無料

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fincapp&hl=ja

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/finc/id965626396?mt=8



< 株式会社FiNC Technologiesについて>

当社は、「Empower people to enjoy a healthy life with useful data 」をミッションに掲げる予防ヘルスケア×テクノロジー(人工知能)に特化したヘルステックベンチャーです。管理栄養士や理学療法士等の健康領域の資格保有者、トレーナー、データサイエンティストやエンジニア、栄養学・運動学・心理学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。

また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に貢献してまいります。



◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役 CEO兼CFO 小泉 泰郎

◆従業員数 56名(2023年9月1日時点)



<提供サービスURL>

● FiNCアプリ:https://finc.com

● FiNC MALL:https://store.finc.com

● FiNC for BUSINESS:https://company.finc.com/business

● FiNC OEM KIT:https://company.finc.com/dx

● FiNC U:https://u.finc.com



