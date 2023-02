[株式会社KIRINZ]

開催期間:2023年02月06日(月)18:00 - 2023年02月13日(月) 23:59



全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池 航太)は、弊社所属ライバー(Kライバー)を対象にしたイベント「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO×K ライバー」を2月6日(月)より開催いたします。







超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO×Kライバー:https://mixch.tv/p/az93qmrx







「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO×Kライバー」とは



2023年03月30日(木)に渋谷ヒカリエホールで開催される「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO」のランウェイステージ出演権をかけた、Kライバー限定のイベント。ライブ配信アプリ「ミクチャ」にて、オンライン完結型で開催します。

「ミクチャ」で集めたポイントランキングが1位のライバーは出演が確約となり、2~5位の内、面接に合格した1名もステージへの出演が可能となります。





「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO×Kライバー」 開催概要







イベントページURL:https://mixch.tv/p/az93qmrx



応募資格:

1. KIRINZ所属ライバー

2. 28歳までの男女

3. 03月30日(木)の本番及び、3月中旬のフィッティングに確実に参加できる方

主催及び企画運営:株式会社KIRINZ



賞典:

・ポイントランキング1位

「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO」ランウェイステージの出演確定!



・ポイントランキング2位~5位

「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO」ランウェイステージ出演をかけた、面談決定!

※上記4名のうち1名がランウェイに出演できます。



・特別賞

100,000ポイント達成者のうち2名

・JOSHIME特別イベントレポーター就任

・「超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYO」への招待

当日は会場にてイベントの撮影・取材を行います。



50,000ポイント達成者のうち上位男女各2名

FORENCOSコスメセットorスキンケアセットプレゼント

(※ランウェイ出場者/特別賞との重複受賞なし)



30,000ポイント達成者のうち上位5名

マイクポップコーンの新作プレゼント

(※ランウェイ出場者/特別賞/100,000ポイント達成者との重複受賞なし)





超十代 -ULTRA TEENS FES-2023@TOKYOとは







十代のやってみたい、みてみたい、触れてみたいを実現させる体験型ティーンズフェス。

モデル、YouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手など、あらゆるジャンルの十代が集まり出演者たちと来場者が一緒になって、特別な1日をオンラインとオフライン両方で作り上げます。



今回の「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2023@TOKYO」では『”PRIDE of HAPPINNESS”新しい幸せの形は私たちが考える。みんなそれぞれ、みんなハッピー。』をコンセプトに、多様性を自然に認めて、個性にも価値を見い出す。それぞれの幸せが溢れる時代を表現。日本の若者の中心、東京・渋谷から「超十代」を発信します。

HP:https://event.chojudai.com/









株式会社KIRINZ(キリンジ)について



「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。



名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-12:46)