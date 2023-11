[株式会社文化放送]

文化放送 12月31日(日)午後11時00分~90分間生放送!



文化放送の年越しは、今年も恒例のさだまさしカウントダウンコンサートの生中継です。12月31日(日)午後11時00分から1月1日(月)午前0時30分までの90分間、『さだまさしカウントダウンスぺシャル in 国技館~2024年もさだは昇り龍!風に辰(たつ)ドラゴン~』を放送します。







文化放送でさだまさしのカウントダウンライブ中継を行うのは、さだまさしが2009年大晦日に実施したカウントダウンライブ以来15年連続となり、会場は今年も両国国技館です。



今回の放送では、さだまさしの盟友・寺島尚正アナウンサーによる実況でライブの生音源を届けるとともに、年明けのライブ終了直後には、世界で一番早いさだまさしへのインタビューとして毎年恒例の「年越しさだまさし直撃インタビュー」を敢行。年明けほやほやのさだまさしに今年最初にやってみたいこと、今のさだまさしが分かる質問、2024年にかける決意や抱負を語ってもらうほか、事前に募集したお便りも随時紹介していきます。



番組では辰年にかけて、下記テーマでメール・おはがきを募集しています。

■「あなたがさださんを好きな龍(理由)」

あなたがさだまさしさんを好きな“理由”をお送りください。

【メールアドレス】special@joqr.net(タイトルに、さだまさしカウントダウンスペシャルと記載)

【おはがき】〒105-8002 文化放送「さだまさしカウントダウンスペシャル」係



【番組概要】

■番組名: 『さだまさしカウントダウンスペシャル in 国技館

~2024年もさだは昇り龍!風に辰(たつ)ドラゴン~』

■放送時間: 2023年12月31日(日)午後11時00分~2024年1月1日(月)午前0時30分 ※生放送

■出演: さだまさし/寺島尚正

■放送場所: 両国国技館



【イベント概要】

■タイトル: 「さだまさしカウントダウン in 国技館」

■日時: 2023年12月31日(日)午後6時30分開場 午後8時00分開演

■会場: 両国国技館



