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首都圏のスーパーマーケットで「秋の静岡・山梨フェア」を初開催

首都圏のスーパーマーケットで「秋の静岡・山梨フェア」を初開催

［静岡県］

静岡県と山梨県は、首都圏でクイーンズ伊勢丹を運営する株式会社エムアイフードスタイルと連携し、９月28日（木）から10月１日（日）までの４日間、両県の県産農林水産品・加工品等を販売する「秋の静岡・山梨フェア」を初開催します。




開催日


令和５年９月28日（木）～10月１日（日）４日間
開催場所


食品スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」13店舗
内容


○静岡県産品の販売
・釜揚げシラスや桜エビ、かつおのたたき等の農林水産品
・富士宮やきそば、浜松餃子等のご当地商品やお菓子等
○山梨県産品の販売
・旬のシャインマスカット等の青果物
・ワインやお菓子等

参考（株式会社エムアイフードスタイル）
＜設立＞平成29年12月
＜本社所在地＞東京都新宿区西落合2-18-20
＜事業内容＞食品全般、日用雑貨、酒類等の販売


企業プレスリリース詳細へ （2023/09/28-15:16）

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