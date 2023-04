[ISARIBI株式会社]

METEORA st.所属ブレイクダンスチーム「FOUND NATION」(YouTubeでの活動名「FLAVA JAPAN」/)は、プロブレイクダンサー「ISSEI」等をモデルとして起用する、アーバンストリートブランド「FORGET NEVER CLOTHING」4月21日(金)より全国34店舗のムラサキスポーツにて販売開始を発表した。



















FORGET NEVER CLOTHING







世界的ブレイクダンスクルー 「FOUND NATION」 発のストリートブランド "FORGET NEVER CLOTHING"

"FORGET NEVER" とは書いて字のごとく 「忘れるな」という意味。 基礎・文化・歴史を学ぶと同時に、その経験を生かし新しいモノを自分で生み出すことを 「忘れないで」 欲しいというストリートへのメッセージが込められているアパレルブランド。

2012年に発足して以来、 アンダーグラウンドからオーバーグラウンドまで多くのユーザーに愛されている。



FORGET NEVER CLOTHING

https://www.forgetneverclothing.com/











取り扱い店舗は下記ムラサキスポーツ各店





発寒

札幌平岡

旭川西

盛岡

イオン秋田

池袋

亀有

むさし村山

西新井

内原

IPV宇都宮

イーアスつくば

富士見

横浜

ららぽーと船橋

大和

成田

そごう千葉

浜松

鈴鹿

大高

甲斐双葉

沼津

鶴見

大和郡山

橿原

堺鉄砲町

神戸北

高松

エミフル松前

高知

鹿児島

沖縄

沖縄ライカム



ムラサキスポーツ/MURASAKI SPORTS公式サイト

https://www.murasaki.co.jp/



FORGET NEVER CLOTHING ONLINE STORE

https://forget-never.com/





ISSEI プロフィール













1997年生まれ。

METEORA st.所属ダンスチーム「FLAVA JAPAN」メンバーのSHUVANが福岡で経営するダンススクール、STUDIO MJでダンスを始める。

STUDIO MJのキッズブレイクチーム"九州男児"のリーダーも務める講師SHUVANの紹介で、ダンスチーム「FOUND NATION」(FLAVA JAPANはFOUND NATIONの公式YouTubeチャンネル名である)に出会い、同チームへのメンバー入りを果たす。



2012年には世界大会のうちの一つである「R16 KOREA」のソロ部門優勝。その後2013年・2014年と3年連続で優勝を勝ち取る快挙を成し遂げる。

その後もISSEIの快進撃は続き、2016年にはチームメイトのWINGZERO,RYO-FLOWと共に日本人初の「FREESTYLE SESSION WORLD FINAL」優勝という快挙を成し遂げる。その翌月、日本人初にして、世界最年少での「REDBULL BC ONE WORLD FINAL」優勝という偉業を成し遂げた。



【メディア出演】

・日本テレビ系列 「スタードラフト会議」出演

・日本テレビ系列 「世界1のSHOWタイム~ギャラを決めるのはアナタ~」出演

他



Twitter

https://twitter.com/bboyisseifnc



Instagram

https://www.instagram.com/fncbboyissei/





ダンスチーム「FOUND NATION」 プロフィール













2002年に山梨にてDRAGON,DOVERMAN,WINGZEROより結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。



メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。



2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「UK BBOY CHAMPIONSHIPS」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。

以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という快挙を成し遂げている。

また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれる

チームワークで世界のシーンを震撼させ続けている。



そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。



そして2016年には遂に「Freestyle Session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。

更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「Red Bull BC One」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者

となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。



また各個人としては、コンテストの優勝だけにとどまらず、審査員やB'z・倖田來未などのバックダンサー・CM/PV出演などマルチに活動の幅を広げている。



2020年には株式会社FNMDを設立。日本最大のブレイクダンスエンタメYouTubeチャンネル「FLAVA JAPAN TV」運営、D.LEAGUEのプロダンスチーム「KOSE 8ROCKS」の運営など、企業とダンサーをつなぐ架け橋としてブレイクダンスの未来のために奮闘している。



FOUND NATION 公式サイト

https://www.the-fnc.com/





株式会社FNMD









Music & Dance,Market Developement,Making Dollars!

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ!」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。



世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。



【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業



代表取締役:丸茂 翼

設立年月日:2020年7月8日

公式HP:https://www.fnmd-ltd.com/





METEORA st. INFORMATION









『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st





<WHATS?METEORA st>

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。









