この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、9月14日(木)にuka Body Massage Oil Set for Cosme Kitchenを発売いたします。



ほぐす、ゆるめる、コリにはケンザン。

ukaとCosme Kitchenとのコラボレーションでは、uka Body Massage Oil for Cosme Kitchenとuka scalp brush kenzan Cosme Kitchenをセットに。

天然由来成分100%のマッサージオイルはキー成分にシナラオイル(保湿)を選びました。美容によいとされるリノール酸を豊富に含むシナラオイル(保湿)はなじみがよく、肌をしっとり保湿してくれます。栽培、収穫から抽出まで工場内で完結するサステナブルなオイルです。

トウガラシ果実エキス(保湿)配合のオイルでマッサージすることでじんわりとあったかく血行を促進。持ち運びやすいロールオンタイプなので、ポーチに入れてコリが気になった時や、デスクに置いて仕事の合間に、ロール部分でそのままツボ押しとしても。

ベチバー、イランイラン、ベルガモットとオレンジなどをブレンドした深呼吸がしたくなるようなリラックスタイムを演出してくれる香りです。



コスメキッチン限定のケンザンはパートナーや家族とお使いいただきやすくインテリアともマッチしやすいグレーカラー。硬さはマッサージに最適なソフトタイプです。

頭皮ケアだけではなく、気になるパーツの凝りをほぐしてくれるケンザン。

スマホやパソコンを見たあとはコメカミに当てて、ツボを刺激して、顔のたるみを引き上げるかっさとしても。オイルで滑らせながら肌あたりの良い硬さでリンパを流したり、ハンドやフットのマッサージにも。

自分だけのお気に入りのケンザンの使い方を見つけて。





【商品情報】

商品名:uka Body Massage Oil Set for Cosme Kitchen

価格:6,270円(税込)

発売日:9月14日(木)

お取り扱い店舗:Cosme Kitchen / Biople

※ukaでのお取り扱いはございません



