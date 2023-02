[株式会社イルグルム]



株式会社イルグルム(本社:大阪府大阪市北区 代表取締役:岩田 進、以下「イルグルム」)は、Great Place to Work(R) Institute Japan(以下、GPTWジャパン)が実施する2023年版日本における「働きがいのある会社」ランキング 『中規模部門(従業員100~999人)』において、11度目となるベストカンパニーに選出されたことをお知らせいたします。

本調査の詳細につきましては、GPTWジャパンのウェブサイトをご覧ください。

GPTWでは、働きがいのある会社の定義を、マネジメントと従業員との間に「信頼」があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされている(For ALL)会社のこと。優れた価値観(バリュー)やリーダーシップがあり、イノベーションを通じて財務的な成長を果たすことができる会社としています。



一人ひとりの個性と多様性を尊重し、しなやかに変化する組織を目指すイルグルムでは、毎年取得必須の9日間の連続休暇『山ごもり休暇制度』をはじめ、時間単位の年休取得、ライフスタイルやコンディションにあわせて勤務スタイルを変更できる『時差勤務制度』や『短時間社員制度』など、多様な働き方を支援する制度を導入しています。2022年にはこれらの働き方の進化に伴い、大阪本社オフィスの移転を実施。ハイブリッドワークの課題であるコミュニケーションを考慮したオフィスデザインで、オンラインでもオフラインでも働きやすい環境を実現しています。



ベストカンパニーの選出においては、これらの取り組みを「人の潜在能力の最大化」に寄与するイチオシの取り組みとしてご紹介いただいています。

今後も当社は、企業理念である「Impact On The World」を全従業員一丸となり体現するため、人材育成および、社員の能力を最大限に発揮できる環境作りを続け、働きがいのある会社作りに引き続き取り組んでまいります。



<イルグルムの働く環境と働きがいのある会社作りへの取り組みについて>

Great Place to Work(R) Instituteについて

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。企業に世界共通の基準でアンケートを実施し、「働きがいのある会社」と認められた企業を各国のメディアで発表しています。なお「働きがいのある会社」ランキング(Best Workplaces™ List)は、米国では1998年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には毎年約100カ国で10,000社、1,020万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。

株式会社イルグルムについて

イルグルムは、データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。それぞれの企業が独自の価値でともに発展できる社会。私たちはそのまだ見ぬ理想の未来像を、既存の言菓に由来を持たない「意味を持たない文字列」を語源としたYRGLMと名付けました。2014年に東証マザーズ市場に上場。企業理念である「Impact On The World」の実現に向けて取り組んでいます。



株式会社イルグルム(YRGLM Inc.)

大阪本社:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社:〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者:岩田 進

設立:2001年6月4日

事業内容:マーケティングDX支援サービスの提供

・広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」

・運用型広告レポート自動作成ツール「アドレポ」

・マーケティング特化型マッチングプラットフォーム「アドフープ」

・EC特化型CX向上プラットフォーム「eZCX」

・ECオープンプラットフォーム「EC-CUBE」

