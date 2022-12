[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」(※2)を、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている沖縄県北谷(ちゃたん)町内事業者の支援を目的に、北谷町が実施する「北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業」に採用いただきました。これに伴い、2022年12月1日(木)から2023年2月28日(火)の期間中に町内の協力宿泊施設にチェックインした方を対象に、プレミアム付デジタル観光商品券「北谷デジたんたん券」の販売を2022年12月1日(木)より開始しておりますので、お知らせいたします。なお本事業は、株式会社沖縄銀行(本社:沖縄県那覇市/頭取:山城 正保/以下、沖縄銀行)が「北谷デジたんたん券」の発行/管理事業者を担っており、2020年8月より沖縄銀行に提供した同プラットフォームの仕組みを流用しております。



この度「e街プラットフォーム(R)」を採用いただいた沖縄県北谷町は、沖縄県本島内の中部に位置する主要観光地へのアクセス良好なリゾートタウンエリアであり、観光産業を中心にマリンアクティビティやエンターテインメント施設も集合するなど一年を通して賑わいを見せる町です。昨今の新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている町内事業者を支援するため、「北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業」を実施される運びとなりました。



「北谷デジたんたん券」は、2022年12月1日(木)から2023年2月28日(火)の期間中に町内の協力宿泊施設13施設(2022年12月8日(木)時点)にチェックインした宿泊者を対象に販売される、バリアブル型のプレミアム付デジタル観光商品券(プレミアム割引率30%)で、総額4億9,270万円分(プレミアム分含む)の発行を予定しております。協力宿泊施設への宿泊者1組あたり1枚の購入引換券を配布しており、購入引換券に記載の専用QRコードをスマートフォンから読み取り、遷移先の販売サイトから、クレジットカードで購入いただけます。なお、購入引換券1枚につき、6,500円券(販売額:5,000円)か13,000円券(販売額:10,000円)のどちらかを購入いただけます。購入した「北谷デジたんたん券」は、専用サイトのチケット表示画面でご確認いただけます。



「北谷デジたんたん券」の購入後は、町内の飲食店や小売店等の加盟店131店舗 (2022年12月8日(木)時点)でのお会計時に、1円単位で利用可能です。利用方法も簡単で、加盟店にスマートフォンを持参のうえ、「北谷デジたんたん券」の券面を表示し、お会計時に提示することで決済が完了します。「北谷デジたんたん券」の決済方法は、「おきぎんStarPay」(※3)と「giftee STAMP」(※4)の2種類があります。「おきぎんStarPay」が設置されている加盟店の場合、「北谷デジたんたん券」の「コード表示」ボタンを押下後に表示されるQRコードを、「おきぎんStarPay」で読み取り、加盟店スタッフが利用金額を入力することで支払いが完了します。一方、「giftee STAMP」が設置されている加盟店の場合は、利用したい金額を利用者がスマートフォンに入力し、入力後に表示される「北谷デジたんたん券」の券面に、加盟店が電子スタンプ「giftee STAMP」を押印することで支払いが完了します。両決済においても、支払い完了時に「消し込み」という処理が行われ、そのタイミングで利用済みのチケットとして認識されるため、再利用等の不正利用を防ぐことができます。なお、紙の商品券の運用時に発生する「受領・裏書・集計・保管・請求」といった加盟店の煩雑な作業も必要なく、利用実績等も専用のWEBページから加盟店毎に確認することが可能です。利用実績が全て自動でデータ化されるため、加盟店における裏書や集計、請求が不要であり入金を含む精算作業にかかる時間を短縮することができ、飲食店や小売店等の中小事業者の迅速な経済支援の実現を可能とします。



ギフティは、引き続き、新型コロナウイルス影響下における経済支援策のソリューションとして、全国の自治体へ「e街プラットフォーム(R)」の提供を一層推進します。また、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、「e街プラットフォーム(R)」の普及を通じて、地域活性化および新たな体験の創出に貢献してまいります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※3) おきぎんStarPayとは、沖縄銀行が提供されている、複数のスマホ決済サービスを一つの端末アプリで利用できるようにした、店舗向けのマルチ決済ソリューションです。ギフティは2020年8月に沖縄銀行へ「e街プラットフォーム(R)」を提供しており、同端末での「e街ギフト(R)」のQRコード決済を可能としています

(※4) giftee STAMPとは、高セキュリティで電池不要の電子スタンプです。スマートフォンなど電子端末の画面に、電子スタンプを直接タッチするだけで、eギフトおよびeチケットを個別に照合し、使用済みと反映して処理することが可能です



■「北谷町プレミアム付デジタル観光商品券」概要

公式サイト:https://chatan-digi.com/index.html

購入期間:2022年12月1日(木)から2023年2月28日(火)

利用期間:2022年12月1日(木)から2023年3月7日(火)

券種:1セット6,500円分(販売額5,000円) ※1組あたり2セットまで購入可能

対象:購入期間中に北谷町内の協力宿泊施設に宿泊した方(1組に1枚の購入引換券を配布)

協力宿泊施設:13施設(2022年12月8日(木)時点)

※協力宿泊施設一覧:https://chatan-digi.com/hotellist.html

加盟店:131店舗(2022年12月8日(木)時点)

※加盟店一覧(12月8日(木)時点 準備中):https://chatan-digi.com/commingsoon.html

購入方法:

1. フロントで購入引換券を受け取る

2. 引換券記載のQRコードをスマートフォンで読み取り、購入サイトに遷移

3. 会員登録後、購入金額を選択

4. 引換券にスクラッチ加工された購入コードを入力し、クレジットカード決済で購入

利用方法:





■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。2019年には、「e街プラットフォーム(R)」のメイン機能である、地域で発行・利用可能な商品券を電子化し流通させるシステム「e街ギフト(R)」の提供を開始し、同年11月には「ふるさと納税」の返礼品として岡山県瀬戸内市に採用いただきました。2020年5月には群馬県前橋市、同年7月には秋田県、同年11月には八王子市、2021年4月には岡山県西粟倉村、同年8月には岡山県瀬戸内市と北海道伊達市、2022年1月には厚木市、同年2月には埼玉県さいたま市、同年4月には秋田県(二度目)、同年7月に千葉県千葉市、同年10月に奈良県橿原市に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として「e街ギフト(R)」を導入いただいております。



社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,136百万円(2022年9月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



