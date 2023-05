[フェンディ ジャパン]

イタリア・ローマ(Rome)を代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、2023年サマーカプセルコレクションを彩る「フェンディ バイ マーク ジェイコブス(FENDI by Marc Jacobs)」のローンチを祝し、2023年5月10日(水)から伊勢丹新宿店本館1階=ザ・ステージ(所在地:東京都新宿区新宿3-14-1)のポップアップイベントにて世界先行販売いたします。







昨年9月にアイコンバッグ「バゲット(Baguette)」の誕生25周年を祝してニューヨーク(New York)で発表された「フェンディ バイ マーク ジェイコブス」コレクションは、長きにわたり愛され続ける「バゲット」と、その歴史の中で特にポップカルチャーの部分において確固たる地位を築いた都市ニューヨークへ賛辞を捧げながら、フェンディの世界を広げていきます。



本イベントの開催を記念し、ニューヨークの日常を彷彿とさせる蛍光イエローの「FENDI ROMA」ロゴが目を引く定番のボストンバッグを再解釈した「ミニ バイ ザ ウェイ(Mini By The Way)」を限定販売。アップタウンとダウンタウン、ラグジュアリーと実用性を表現した本コレクションの特徴を反映しています。ハンドバッグとしてはもちろん取り外し可能な付属のストラップで、クロスボディバッグとしても日夜のシーンを選ばずエフォートレスに活躍します。











企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-17:46)