マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは10月6日(金)~11月6日(月)の期間で墓場の画廊店と墓場の画廊ONLINE STOREにて【「真ゲッターロボ 世界最後の日」25周年記念 POP UP STORE in 墓場の画廊】を開催致します。







報告します!中野ブロードウェイに敵戦力出現!

10月6日(金)~11月6日(月)東京・中野「墓場の画廊」にて、1998年公開の『ゲッターロボ』シリーズ初のOVA作品『真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日』25周年を記念し、いま改めて当時の熱狂と興奮、そして破壊的異端ぶりを振り返るPOP UP STOREを開催!

永井豪と石川賢率いるダイナミックプロが生み出した『ゲッターロボ』シリーズにおいて、これまでの世界観から大きく逸脱しつつも圧倒的な熱量とクオリティ、そして謎に包まれた制作時の逸話も当時から大きな話題となり、現在に至ってはもはや伝説的タイトルとして再評価され続けている破壊的傑作『真ゲッターロボ 世界最後の日』!

会期中は前期と後期に分け、展示内容をチェンジ! 物理法則もあったもんじゃない特別資料を大展示!

さらにオリジナル商品が量産型ゲッターロボGのように多数出現を果たす。

Tシャツ、キャップ、てぬぐい、バッグ、キーホルダー、アクリルスタンド、ステッカー、コップ、お椀、日本酒……。

武蔵も思わず「オレの知らないゲッターだと……!?」と叫んでしまう、これまでにない商品が多数出現する。

そして特別企画、本作に登場するゲッターロボが対象の『パーフェクトでアルティメットなゲッター選挙』を大・開・催!

キミの“最推し”ゲッターロボの名前を中野で叫ぼう。

「投票するしかない。そうだろスティンガーくん」

「ウ、ウン。そうだねコーウェンくん」

果たして人気1位のゲッターはいずれなのか? 明日という名の希望なのか、はたまた破壊という名の絶望なのか? それは神のみぞ知る……!

墓場の画廊で1ヶ月に渡り繰り広げられる特別企画。

命を燃やせ、怒りを燃やせ、今がその時だ!

25年越しに熱くなる『真ゲッターロボ 世界最後の日』の真実!

あとはおまえたちの手で切り開け、人類の未来を!



■現在公開可能な商品情報を最速リリース!



真ゲッター1 Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

胸元には象徴的なアイコンが鎮座。バックには巨大なトマホークを構える真ゲッター1がプリントされた圧倒的な存在感のある1枚。着ているだけで胸が熱くなる!?



ブラックゲッター Tシャツ 墓場のメタルシャツシリーズ/4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

本展でも発売するブリッツウェイ制作の「CARBOTIX ブラックゲッター」を墓場の画廊の人気Tシャツシリーズに落とし込んだ超絶カッコイイアイテムが飛来!



ゲッター1 カレッジ Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

無骨さと鋭さを兼ね備えたゲッタートマホークとゲッター1のフェイスがカレッジ風のデザインとベストマッチ! 本作の攻撃的なゲッター1のイメージとピッタリだ。



ゲッター線 トートバック 缶バッジ付き/4,400円(税込)

サイズ:H400mm×W480mm

未知なるエネルギー、ゲッター線の脅威を、使い勝手の良いトートバッグにプリント。グリーンの鮮やかさは進化を促す効果があるんだとか。



ゲッター碗/2,200円(税込)

サイズ:φ110mm×H58mm

ゲッター1の顔を描いたお茶碗が待望のリリース! 変形機能をオミットし、ビームの発射もできないが、ご飯を山盛りにできる機能性はバッチリだ。



ゴウ培養ガラスコップ/1,320円(税込)

サイズ:φ63mm×H110mm

ゴウの入っていたカプセルを思わせるコップにはグリーンの液体を中心に注ぎたい。ドリンクを注いだこの商品を食卓に置けば、そこは早乙女研究所!



耐水ステッカー 3枚セット/1,650円(税込)

サイズ:ゲッター線H60mm×W70mm、ブラックゲッターH46.5mm×W120mm、真ゲッター1H60mm×W125mm

象徴的なデザインが揃ったステッカーセット。お気に入りのアイテムに貼るのもオススメだが、危険マークのステッカーを貼ったアイテムはゲッター炉心搭載の逸品に早変わり!?



TV型バッジ 栄光のゲッターチーム、衝撃のブラックゲッター、流竜馬&真ゲッター1/各770円(税込)

サイズ:H40mm×W55mm×D9mm

作中の象徴的なシーンをTV型の枠内に記録! いずれも思い出深いシーンばかりでエモーショナルな気持ちが加速すること間違いナシ!



コーウェン&スティンガーつながるアクリルキーホルダー/770円(税込)

サイズ:コーウェン約H44mm×W64mm、スティンガー約H38mm×W88mm

絶対に忘れらないコーウェンとスティンガーをアクリルキーホルダーとしてリリース。印象的な掛け合いが聞こえてくるかのような2人の表情にも注目だ。



ブラインドアクリルキーホルダー 全10種/各550円(税込)

サイズ:約H77mm×W27mm

劇中で飛び出した名言の数々がブラインドのアクリルキーホルダーとして蘇る! お気に入りのキャラクターを持ち運べる喜びと、最高のセリフを集める幸福に酔いしれたい。



商品情報や気になる展示、見逃せない特典情報はこれからも続々解禁予定!

注目必至のソフビのお知らせもリリースしていくぞ。

引き続き、チェックをお忘れなく。



【「真ゲッターロボ 世界最後の日」25周年記念 POP UP STORE in 墓場の画廊】

期間2023年10月6日(金) ~ 11月6日(月)

前期2023年10月6日(金) ~ 10月19日(木)

後期2023年10月20日(金) ~ 11月6日(月)

時間平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct469

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

(C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会



