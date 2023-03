[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)が展開するレーベルCHET Asiaは、昨年行われた特別オンラインくじに続いて、日本でも熱狂的な人気を誇る「タイBLドラマ」に出演した人気俳優「Ja & First」の日本初となるオリジナルDVD「JaFirst Special Holiday」の先行予約販売を行います。







〈オリジナルDVD予約販売ページ〉

https://creativityhackseverything.chet.com/products/jafirst-special-holiday



世界各国で熱狂的なファンが広がる「タイBLドラマ」。

日本でも去年秋からタイドラマの専門誌が刊行されるなど、その人気ぶりは目を見張るものがあります。



今回は、タイBLドラマの人気シリーズ「TharnType2」の登場カップル「レオ&フィアット」役を演じたことをきっかけに日本でも注目されている俳優「Ja(ジャー)」と「First(ファースト)」のここでしか見られない二人の特別な休日にスポットを当てたDVDをリリース!



さらに、先行予約サイトでは通常版に加え、ココでしか手に入らないスペシャルなJa&FirstのフォトグッズをセットにしたスペシャルなDVD&フォトセットを限定販売いたします。





<DVD情報>

アーティスト:JaFirst

タイトル:JaFirst Special Holiday

品番:CHSO-003

価格(税込):3,278円

発売日:2023年6月下旬予定





・DVD予約販売情報詳細



〈予約販売ページ〉

https://creativityhackseverything.chet.com/products/jafirst-special-holiday



<予約販売時期>

開始 2023年3月31日(金)18:00



先行予約販売商品のため、発送は6月下旬頃を予定しています。

ジャケット・商品デザインなどは予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。



デラックス/プレミアムセット版はEC限定の数量生産版です。

※売り切れ次第 販売終了です



<商品情報>

JaFirst Special Holiday

プレミアムセット (数量限定) 5,980円(税別)

└DVD ※通常版と同じ

└着せ替えジャケット(プレミアムセット版)

└ フォトセット (Type A)

└ フォトカード 4枚入り (全16種類)※ランダム封入

└フォトステッカー2枚入り (全8種類)※ランダム封入

└ サンクスレター

└ポストカード 2枚入り(デジタルサイン入り)

└ボイスカード





JaFirst Special Holiday

デラックスセット (数量限定) 4,280円(税別)

└着せ替えジャケット(デラックスセット版)

└DVD ※通常版と同じ

└ フォトセット (Type B)

└ フォトカード 4枚入り (全16種類)※ランダム封入

└ フォトステッカー2枚入り (全8種類)※ランダム封入

└ サンクスレター





JaFirst Special Holiday

通常版 2,980円(税別)

└DVD

└フォトカード 4枚入り (全16種類)※ランダム封入







■アーティストについて

【ジャー(パチャラ・スアンシー)】※写真右

タイで人気のBLドラマシリーズ「Until We Meet Again~運命の赤い糸~」(2019年)を初め、「TharnType2 -7 Years of Love-」(2020年)ではレオ役で注目を集め、「Don't Say No -心が近づくとき-」で初主役を務めた。和食とサーモンが大好物。漫画から出てきたような188センチの高身長が特徴。植物や動物が好きで、自身も鳥を飼っている。盆栽や錦鯉への造詣が深い。



【ファースト(チャローンラット・ノープサムローン)】※写真左

タイの人気BLドラマシリーズ「TharnType2 -7 Years of Love-」(2020年)のフィアット役でブレイク。翌年、フィアットに焦点があたった続編「Don't Say No -心が近づくとき-」で主役を務め、今最も注目されている若手俳優の一人。透明感あふれる甘いマスクと、高い演技力で人気を集める。お菓子作りが好きという一面もあり、自身のスイーツショップをもっている。





■CHET Asiaについて

CHETが、国籍やグループの枠にとらわれず全てのアジアアーティストの可能性を広げるために設立したレーベル。それぞれのアーティストのメイン市場と別のアジア諸国市場をクロスさせ、音楽配信、グッズ販売、イベント、ファンクラブ、メディア出演、SNSサポートなどの相互機会提供、アジア中の新しい才能を発掘するオーディションの企画を行う。



■CHET Asia公式LINE

↓最新のアジア情報が満載!ぜひ登録して各種情報をお待ちください!

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=793umqoj





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-20:46)