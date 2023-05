[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上政高/梁俊模)は、運営するハズレなしのオンラインくじサービス「KuZiPA!」において、人気ゲーム『スクールガールストライカーズ2』のリリース9周年を記念したオンラインくじを2023年6月1日(木)17時より販売開始します。9年分の感謝をくじに込めて、KuZiPA!でしか手に入らないオリジナルグッズをこの機会にぜひお求めください。







総勢38人の少女たちのかわいらしい制服姿やバトルイラストを使用したメンバーステッカー、少女たちの名前がデザインされたキーホルダーなど、推しメングッズをぜひ手に入れてください。

くじを引くごとに自動抽選にて当選の可能性がある「+ON賞」では、「9周年イラストVer.」と「バトルイラストVer.」のキャンバスボードが当たるチャンスもあります。

同時に9周年記念Twitterキャンペーンも実施しますので、こちらも合わせてご参加お待ちしています。



『スクールガールストライカーズ2』くじ概要









商品ラインナップ





A賞:オリジナルTシャツ(全 1 種)



可愛いちびキャラデザインのクジパ限定Tシャツ!



B賞:アクリルスタンド(全 38 種)



制服Ver.のアクリルスタンド!



C賞:おなまえキーホルダー(全 39 種)



可愛いちびキャラとおなまえデザインのキーホルダー!



D賞:メンバーステッカー(全 38 種)



シーンカットやバトルイラストを使用したステッカー2枚セット!



+ON賞:キャンバスボード ※限定6名







+On Challengeについて

購入したくじでもらえる商品とは別に、自動抽選にて当選の可能性がある賞です。

※くじ1枚ごとに抽選を行います。

※購入したクジの後に、「+ONくじ券」が出て、「アタリ」が出たら+On Challenge賞ゲット!

※当選された商品は、通常のくじの当選商品と同梱し、お届けいたします。

※キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了致します。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上「+Onくじ券」の表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

※+On Challengeは完全抽せんです。

※規定数は最大数であり、当選者数が規定数に達しない場合でも、抽選期間が終了した場合そのまま終了いたします。



『スクールガールストライカーズ2』9周年記念Twitterキャンペーン



2023年6月1日(木)17時より開始となる9周年記念Twitterキャンペーンでは、抽選で2名様に『+ON賞 キャンバスボード 2種』をどちらか1つプレゼントします。

※デザインは選べません。







『スクールガールストライカーズ2』とは





「スクールガールストライカーズ2」は、30人を超える個性豊かな女の子たちとパラレルワールドで繰り広げる、新感覚“ラノベスタイルRPG”です。「もしもの私」をキーワードに綴られるストーリーは、笑いありシリアスあり、そして、時に想像を超える衝撃の展開が待ち受けています。「鎮目(しずめ)ひびき」と名乗るひとりの少女を巡って描かれる、最新のメインストーリー《エピソード Alcor(アルコア)》がついに完結!

プレイヤーは女の子たちを率いる「隊長」となり、自由に選抜チームを編成し、「妖魔(オブリ)」や「襲撃者(アセイラント)」を討伐しながら、世界の謎を追っていきます。本作のバトルでは、様々なコスチュームに身をまとった女の子たちが華麗に戦う変身3Dバトルを採用。

また、ゲーム内を華やかに彩る豪華声優陣とともに、豊富なコスチュームで無限大のコーディネートが楽しめるのも魅力の一つとなっています。



タイトル名:スクールガールストライカーズ2

ジャンル :ラノベスタイルRPG

公式サイト:http://schoolgirlstrikers.jp/

ダウンロードページ:

(Android版 Google Play)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.ocsd.magical

(iOS版 App Store)

https://itunes.apple.com/jp/app/sukurugarusutoraikazu/id808687272?mt=8



「KuZiPA!」とは





PCやスマホからネットを使い、「くじ方式」で商品を購入できるオンラインサービスです。マンガ/アニメ/ゲーム/アイドル/ミュージシャン/俳優/声優/VTuberなど‥さまざまなタレントやキャラクター、アーティストのオリジナル商品を展開しています。

「KuZiPA!」公式サイト:https://kuzipa.com/

「KuZiPA!」公式Twitterアカウント:https://twitter.com/KuZiPA_jp



<商品に関するお問い合わせ>

KuZiPA!:https://kuzipa.com/contact



オンラインくじシステムの提供について





HIKEではIP・コンテンツ事業者向けにオンラインくじシステムのASP/SaaSを提供しております。新規サービスとしての立ち上げに加え、ECサイトなど、既存のサービスとAPI連携するかたちで、オンラインくじシステムの導入が可能です。詳細は下記ランディングページをご覧ください。



ティザーサイト:https://kuzipa.com/lp



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C) 2014-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



