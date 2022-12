[フォーカルポイント株式会社]

第1弾は、2022年12月26日(月)まで、期間限定で最大65%OFFでセール開催中!



フォーカルポイント株式会社は、TUNEWEAR USB-Cハブを期間限定で最大65%OFFの大幅割引セールを実施いたします。









フォーカルポイント株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、直営各オンラインショップにて、年末年始にTUNEWEAR大感謝セールを開催いたします。デジタル生活で活用シーンの多いUSB-Cハブですが、日頃よりTUNEWEAR商品をご愛顧いただいているお客様へ、様々なニーズにあわせた高機能高性能なUSBハブを最大65%OFFの期間限定セールを行います。



第1弾は、2022年12月26日(月)まで!ぜひこの機会をお見逃しなくご利用ください!



セール開催期間は、各オンラインショップによって期間が異なりますのでご注意ください。





Yahoo! ショッピング店 2022年12月10日(土)0:00~2022年12月19日(月)1:59

楽天市場店 2022年12月19日(月)20:00~2022年12月26日(月)1:59

Amazon店 2022年12月19日(月)0:00~2022年12月26日(月)23:59

フォーカルポイントダイレクト 本店 2022年12月19日(月)0:00~2022年12月26日(月)23:59







対象商品はコチラ!













65%OFF!

スライドスイッチ搭載の7 in 1 USB-C ドッキングステーション

ALMIGHTY DOCK TB5

セール価格:4,130円(通常11,800円 税込)

テレワークデバイス(ビジュアル関連機器)部門賞 2022、2022 SUMMER 二期連続受賞。







Yahoo! ショッピング店 https://bit.ly/3iYv4iJ ※開催中

楽天市場店 http://bit.ly/3XdIXw5 ※12月19日(月)20:00~

Amazon店 https://amzn.to/3UOSGr9 ※12月19日(月)0:00~

フォーカルポイント・ダイレクト 本店 https://bit.ly/3iWcIly ※12月19日(月)0:00~











50%OFF!

USB3.0の2倍の転送速度の5in1USBハブ

ALMIGHTY DOCK nano1

セール価格:3,300円(通常6,600円 税込)



Yahoo! ショッピング店 http://bit.ly/3ud1c7i ※開催中

楽天市場店 http://bit.ly/3ElBq5Z ※12月19日(月)20:00~

Amazon店 https://amzn.to/3tFig61 ※12月19日(月)0:00~

フォーカルポイントダイレクト 本店 https://bit.ly/3hm3wXf ※12月19日(月)0:00~











50%OFF!

SSD搭載した4in1USBハブ

ALMIGHTY DOCK CS1シリーズ

セール価格:960GBモデル17,820円(通常35,640円 税込)、480GBモデル10,120円(通常20,240円 税込)、240GBモデル7,370円(通常14,740円 税込)、120GBモデル5,720円(通常11,440円 税込)



Yahoo! ショッピング店 http://bit.ly/3EGMD2b ※開催中

楽天市場店 http://bit.ly/3UOSacH ※12月19日(月)20:00~

Amazon店 https://amzn.to/3hREkYH ※12月19日(月)0:00~

フォーカルポイント・ダイレクト本店 https://bit.ly/3USgUQw ※12月19日(月)0:00~





※Yahoo! ショッピング店と楽天市場店のリンクは960GBモデルになります。







40%OFF!

VGAも搭載 17-in-1USBドッキングステーション

ALMIGHTY DOCK CX1

セール価格:15,840円(通常26,400円 税込)





Yahoo!ショッピング店 http://bit.ly/3ElWCIW ※開催中

楽天市場店 http://bit.ly/3Eg6dRv ※12月19日(月)20:00~

Amazon店 https://amzn.to/3GrR8zg ※12月19日(月)0:00~

フォーカルポイント・ダイレクト本店 https://bit.ly/3FpdS0t ※12月19日(月)0:00~













20%OFF!

SSD搭載可能!18-in-1USBドッキングステーション

ALMIGHTY DOCK CX2

セール価格:23,760円(通常29,700円 税込)



Yahoo! ショッピング店 http://bit.ly/3hU5G0b ※開催中

楽天市場店 http://bit.ly/3gmGRcJ ※2022年12月19日(月)20:00~

Amazon店 https://amzn.to/3UMoSvp ※2022年12月19日(月)0:00~

フォーカルポイント・ダイレクト本店 https://bit.ly/3Hw7VS0 ※2022年12月19日(月)0:00~







TUNEWEARについて

TUNEWEARは、2003年にiPod専用のアクセサリー会社として設立。当時のキャッチコピーは「WEAR the Music, Hear the TUNES」でした。その後も、iPhoneやiPad、そして数多くのスマートフォンやウェアラブルデバイスが登場しましたが、TUNEWEARは創業からの歴史と伝統を重視し、当時のキャッチコピーのまま、「旋律を着こなすような楽しさ」を製品コンセプトとしています。



フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、 iPhone、 iPad、その他周辺機器の破損、 損傷、 故障、 紛失などに関しましては、 弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。



